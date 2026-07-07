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Росіяни атакували Харків. Є загиблий і поранені (оновлено)

Окупанти атакували Холодногірський та Шевченківський райони.

Росіяни атакували Харків. Є загиблий і поранені (оновлено)
Фото: З відкритих джерел

Сьогодні російська армія завдала удару БпЛА по кількох районах Харкова. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок атаки в Холодногірському районі постраждали 20-річна та 45-річна жінки, в обох гостра реакція на стрес. Потім ворог вдарив по Шевченківському району. 

Загинула одна людина, повідомив міський голова Ігор Терехов. За оновленою інформацією, поранені 16 людей. Двоє – в важкому стані. 

«Є згорілі авто та пошкоджені будинки», – сказав мер. 

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