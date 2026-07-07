Росіяни атакували Харків. Є загиблий і поранені (оновлено)

Сьогодні російська армія завдала удару БпЛА по кількох районах Харкова. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок атаки в Холодногірському районі постраждали 20-річна та 45-річна жінки, в обох гостра реакція на стрес. Потім ворог вдарив по Шевченківському району.
Загинула одна людина, повідомив міський голова Ігор Терехов. За оновленою інформацією, поранені 16 людей. Двоє – в важкому стані.
«Є згорілі авто та пошкоджені будинки», – сказав мер.
- Російська армія вранці 7 липня атакувала АЗС у Шевченківському районі Харкова, постраждала жінка 53 років.