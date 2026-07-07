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F-Drones заявила про розробку першого в світі 100% автономного дрону-перехоплювач коптерного типу - відео ураження цілі

Українська компанія F-Drones показала як 100% автономний дрон-перехоплювач коптерного типу LITAVR уразив ціль.

F-Drones заявила про розробку першого в світі 100% автономного дрону-перехоплювач коптерного типу - відео ураження цілі
Скриншот з відео
Фото: facebook.com/FdronesUA

Компанія заявила про розробку власного комплексу ППО, що поєднує дрон-перехоплювач LITAVR та програмне забезпечення 3D LARAG. Система дозволяє відстежувати весь процес перехоплення цілі в режимі реального часу — у 2D- та 3D-візуалізації.

Для роботи комплексу необхідні лише координати цілі, які можуть надходити з будь-якого радара через власний мультипротокольний інтерфейс, розроблений F-Drones, пояснює виробник.

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LITAVR автономно злітає, автономно виходить на траєкторію перехоплення, автономно наздоганяє ціль та здійснює її автоматичне захоплення. За кілька сотень метрів до цілі перехоплювач уповільнюється і супроводжує її до моменту підтвердження ураження оператором. Після отримання команди Intercept LITAVR автономно завершує місію та уражає ціль.

Заявлено, що увесь політ перехоплювача відбувається без участі пілота. Роль оператора фактично зведена до двох дій: натиснути Start для запуску БпЛА та Intercept для підтвердження ураження цілі. Такий підхід відповідає принципу human-in-the-loop, коли остаточне рішення про застосування здійснює людина.

Спостереження за польотом і підтвердження цілі можуть здійснюватися з будь-якої точки світу завдяки власній системі дистанційного керування F-Drones, яка вже тривалий час використовується Силами оборони України.

Максимальна дальність дії перехоплювача LITAVR становить до 65 км, а робоча стеля - понад 9 км.

Бойові випробування інноваційної технології та її інтеграція у військо плануються найближчим часом.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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