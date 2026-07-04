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Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників

У Криму повітряна тривога, у Підмосков'ї падіння уламків.

Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Кримський міст
Фото: EPA/UPG

За інформацією моніторингових каналів, росіяни перекривали рух незаконно спорудженим Кримським мостом, а у Керчі лунали вибухи. Повітряна тривога була оголошена у тимчасово окупованих Криму та Севастополі. Рух мостом відновили тільки близько другої ночі.

Також в ніч на 4 липня вчергове під атакою безпілотників опинилася ворожа столиця Москва. У мерії заявили про щонайменше 20 збитих дронів, на місці падіння уламків працюють екстрені служби росіян. Про наслідки там традиційно не повідомляють. 

Минулий раз безпілотники атакували Москву наприкінці червня, тоді ворожа ППО нібито збила 60 дронів.

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