Зеленський відреагував на ворожий терор у Сумах і Запоріжжі: потрібен тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський у Telegram розповів про терор росіян упродовж минулого дня - зокрема удари по Сумах та Запоріжжю.

Внаслідок атаки КАБами у Сумах наразі відомо про чотирьох загиблих, серед яких дитина, три десятки людей поранені, під завалами багатоповерхівки можуть і далі перебувати люди. У Запоріжжі через обстріли ударними безпілотниками двоє загиблих, шестеро травмованих, включно з дитиною. Також під ворожими ударами були Харківщина, Дніпровщина, Донеччина.

Зеленський закликав партнерів тиснути на Росію, щоб цей терор припинився. Йдеться про тиск на енергоресурси, нафтовий флот, фінансову систему з боку тих, "кого Росія почує" - Сполучених Штатів, інших країни Великої сімки, Великої двадцятки, Європи.

Президент також вказав на потребу посилювати українських захист, зокрема системами ППО, і подякував країнам, які "активні і не втрачають жодного дня".