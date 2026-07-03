У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому внаслідок російської атаки дев'ятиповерховому житловому будинку, повідомили у ДСНС України.
З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіла 10 загиблих. Загалом жертвами масованого російського обстрілу столиці стали 30 людей.
Наразі на місці тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Водночас ще за трьома адресами у Дарницькому районі продовжується ліквідація наслідків ворожої атаки. Рятувальники розбирають аварійні конструкції пошкоджених житлових будинків та вивозять будівельне сміття.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 липня на фронті від початку доби відбулося 225 бойових зіткнень.
Окупанти посилюють атаки на Костянтинівському та Слов'янському напрямках: там зафіксовано по 24 атаки.
Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 липня – в новині.
Російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками.
Спочатку повідомляли про одного загиблого і п'ятьох поранених, згодом – про трьох загиблих і 21 пораненого.
Через російські обстріли на Дніпропетровщині троє загиблих, ще 12 – поранені.
Ворог атакував 4 райони області дронами, КАБами, ракетою та з артилерії.
3 липня російські війська вдарили керованими авіабомбами по території Сумської громади.
Станом на 19:00 повідомляли, що унаслідок авіаударів загинула літня жінка, кількість постраждалих внаслідок атаки російських КАБів у Сумах зросла до чотирьох.
За оновленими даними від ОВА, станом на 23:20 було відомо про чотирьох загиблих внаслідок удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум. Серед них - троє дорослих і дитина.
22 поранених госпіталізували. Половина з них – із важкими пораненнями, частина перебуває в операційних. Попередньо, серед постраждалих є діти.
Головною підозрюваною у вибуху бомби, в результаті якого в понеділок у Монако було поранено українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, є 39-річна українка Анастасія Березовська, яка для замаху, за версією правоохоронців, переодягнулася в чоловіка, повідомляє CNN із посиланням на місцеву владу.
Зазначається, що після нападу підозрювана втекла до сусідньої Франції, а потім поїхала до Італії на автомобілі з німецькою реєстрацією, який був орендований для операції, додали прокурори.
Складність використаної бомби, на думку правоохоронців, свідчить про те, що було задіяно більше одного злочинця. Раніше двох чоловіків було заарештовано в Монако, перш ніж їх звільнили через брак доказів.
Більше інформації – в новині.
До слова, Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство трьох осіб, серед яких дитина, у Князівстві Монако.
Також відомство ініціює створення міжнародної слідчої групи для розслідування цього злочину.
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