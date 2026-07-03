Бойові дії на Донеччині, 225 бойових зіткнень, ворожі обстріли, наслідки масованої атаки на Київ, підозрювана у вибуху в Монако. Яким запам’ятається 1591-й день повномасштабної війни.

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У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому внаслідок російської атаки дев'ятиповерховому житловому будинку, повідомили у ДСНС України.

З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіла 10 загиблих. Загалом жертвами масованого російського обстрілу столиці стали 30 людей.

Наразі на місці тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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Водночас ще за трьома адресами у Дарницькому районі продовжується ліквідація наслідків ворожої атаки. Рятувальники розбирають аварійні конструкції пошкоджених житлових будинків та вивозять будівельне сміття.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 липня на фронті від початку доби відбулося 225 бойових зіткнень.

Окупанти посилюють атаки на Костянтинівському та Слов'янському напрямках: там зафіксовано по 24 атаки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 липня – в новині.

Російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками.

Спочатку повідомляли про одного загиблого і п'ятьох поранених, згодом – про трьох загиблих і 21 пораненого.

Через російські обстріли на Дніпропетровщині троє загиблих, ще 12 – поранені.

Ворог атакував 4 райони області дронами, КАБами, ракетою та з артилерії.

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3 липня російські війська вдарили керованими авіабомбами по території Сумської громади.

Станом на 19:00 повідомляли, що унаслідок авіаударів загинула літня жінка, кількість постраждалих внаслідок атаки російських КАБів у Сумах зросла до чотирьох.

За оновленими даними від ОВА, станом на 23:20 було відомо про чотирьох загиблих внаслідок удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум. Серед них - троє дорослих і дитина.

22 поранених госпіталізували. Половина з них – із важкими пораненнями, частина перебуває в операційних. Попередньо, серед постраждалих є діти.

Головною підозрюваною у вибуху бомби, в результаті якого в понеділок у Монако було поранено українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, є 39-річна українка Анастасія Березовська, яка для замаху, за версією правоохоронців, переодягнулася в чоловіка, повідомляє CNN із посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що після нападу підозрювана втекла до сусідньої Франції, а потім поїхала до Італії на автомобілі з німецькою реєстрацією, який був орендований для операції, додали прокурори.

Складність використаної бомби, на думку правоохоронців, свідчить про те, що було задіяно більше одного злочинця. Раніше двох чоловіків було заарештовано в Монако, перш ніж їх звільнили через брак доказів.

Більше інформації – в новині.

До слова, Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство трьох осіб, серед яких дитина, у Князівстві Монако.

Також відомство ініціює створення міжнародної слідчої групи для розслідування цього злочину.

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