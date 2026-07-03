"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
ГоловнаСвіт

Замах на Єрмолаєва в Монако: Інтерпол розшукує громадянку України, яка проживає у Німеччині

Правоохоронці підозрюють, що для виконання замаху вона переодяглася чоловіком.

Замах на Єрмолаєва в Монако: Інтерпол розшукує громадянку України, яка проживає у Німеччині
Підозрювана Анастасія Березовська
Фото: Інтерпол

Головною підозрюваною у вибуху бомби, в результаті якого в понеділок у Монако було поранено українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, є 39-річна українка Анастасія Березовська, яка для замаху, за версією правоохоронців, переодягнулася в чоловіка, повідомляє CNN із посиланням на місцеву владу.

Востаннє вона проживала в Німеччині та має татуювання, можливо, змії, що простягається вздовж її правої руки від плеча до ліктя.

Зазначається, що після нападу підозрювана втекла до сусідньої Франції, а потім поїхала до Італії на автомобілі з німецькою реєстрацією, який був орендований для операції, додали прокурори.

Реклама

Складність використаної бомби, на думку правоохоронців, свідчить про те, що було задіяно більше одного злочинця. Раніше двох чоловіків було заарештовано в Монако, перш ніж їх звільнили через брак доказів.

Підозрювана Анастасія Березовська
Фото: Інтерпол
Підозрювана Анастасія Березовська

Як зазначає CNN, такі злочини надзвичайно рідкісне явище для Монако, яке вдвічі менше Центрального парку в Нью-Йорку, але має 556 поліцейських та 1387 камер відеоспостереження, що стежать за територією. Тут настільки безпечно, що минулого року не було жодного вбивства чи навіть замаху на вбивство.

Тож такий напад, який, на думку прокурорів, був ретельно спланований, сколихнув місто-державу.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies