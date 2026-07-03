Головною підозрюваною у вибуху бомби, в результаті якого в понеділок у Монако було поранено українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, є 39-річна українка Анастасія Березовська, яка для замаху, за версією правоохоронців, переодягнулася в чоловіка, повідомляє CNN із посиланням на місцеву владу.

Востаннє вона проживала в Німеччині та має татуювання, можливо, змії, що простягається вздовж її правої руки від плеча до ліктя.

Зазначається, що після нападу підозрювана втекла до сусідньої Франції, а потім поїхала до Італії на автомобілі з німецькою реєстрацією, який був орендований для операції, додали прокурори.

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Складність використаної бомби, на думку правоохоронців, свідчить про те, що було задіяно більше одного злочинця. Раніше двох чоловіків було заарештовано в Монако, перш ніж їх звільнили через брак доказів.

Фото: Інтерпол Підозрювана Анастасія Березовська

Як зазначає CNN, такі злочини надзвичайно рідкісне явище для Монако, яке вдвічі менше Центрального парку в Нью-Йорку, але має 556 поліцейських та 1387 камер відеоспостереження, що стежать за територією. Тут настільки безпечно, що минулого року не було жодного вбивства чи навіть замаху на вбивство.

Тож такий напад, який, на думку прокурорів, був ретельно спланований, сколихнув місто-державу.