Головне за вівторок, 30 червня: атака на Запоріжжя, понад 200 боєзіткнень, деталі про вибух в Монако

Бойові дії на Донеччині, 203 бойових зіткнення, ворожі обстріли, відключення світла. Яким запам’ятається 1588-й день повномасштабної війни.

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Росіяни вкотре атакували Запоріжжя. Внаслідок удару загинули дві людини, ще 14 дістали поранень, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Російськими обстрілами пошкоджено адміністративну будівлю, дитсадок, два житлових будинки та понад 12 автомобілів. Також зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури та складські приміщення.

Психологи служби надали допомогу 14 людям, зокрема 5 дітям.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 30 червня на фронті від початку доби відбулося 203 бойових зіткнення.

Найбільше атак відбулось на Покровському напрямку - 25.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 30 червня – в новині.

Путін наказав російському Генеральному штабу прорахувати різні варіанти наступальних операцій, зокрема з території Білорусі з метою захоплення Києва та інших українських територій.

Про це в інтерв’ю ТСН заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський вважає, що керівництво Білорусі не наважиться знову надати свою територію як плацдарм для наступу. На думку головкома, Чорнобильський напрямок є дуже складним для проведення наступу.

Натомість дані підтверджують інший, більш реалістичний сценарій — наступальні дії ворога на півночі з території Росії, зокрема з Брянської області в бік Чернігівської. Метою такого удару є захоплення територій, просування вглиб України та відволікання українських військ і резервів від основних важливих напрямків фронту. Сили оборони знають про ці плани та готуються до відсічі, запевнив Сирський.

Олександр Сирський також прокоментував скандал у полку «Скеля», зазначивши, що ДБР і комісія Генштабу розслідують оприлюднені порушення.

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Про цю та інші заяви головкома – в наших новинах.

У середу, 1 липня, з 17:00 до 22:00 плануються обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу, а також - для населення в усіх регіонах України, повідомило Укренерго.

"У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі – завтра, 1 липня, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання: 17:00-22:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, 17:00-22:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом 1 черги)", – йдеться в повідомленні.

Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спеку. Втім, Укренерго зазначає, що ситуація в енергосистемі може змінюватися і просить слідкувати за повідомленнями операторів системи розподілу.

Верховна Рада не змогла ухвалити за основу проєкт Закону України «Про заборону використання та розповсюдження ворожих програмних продуктів та ворожих засобів інформатизації» (№13505).

За документ проголосували лише 195 народних депутатів за 226 мінімально необхідних.

Законопроєкт мав запровадити правовий механізм виведення з обігу програмного забезпечення та обладнання, що може загрожувати національній безпеці держави.

Подробиці – в новині.

У Києві затримали колишнього голову Республіканського комітету АР Крим з палива, енергетики та інноваційної політики, який після тимчасового захоплення півострова у 2014 році пішов на співпрацю з ворогом. За інформацією від джерел у правоохоронних органах, йдеться про Сергія Колобова.

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На посаді «міністра» він допомагав окупаційній адміністрації взяти під контроль стратегічно важливу енергетичну інфраструктуру Криму: Сімферопольску й Севастопольську теплоелектроцентралі, Таврійську ТЕС, мережу сонячних і вітрових електростанцій, газогони і газокомпресорні станції, нафтобази і нафтотермінали Феодосії і Керчі.

Співробітники СБУ затримали фігуранта в столиці України, куди він приїхав для вирішення особистих справ. Під час обшуків за місцем проживання затриманого було виявлено російські паспорти, банківські картки і документи із доказами роботи на рф», – повідомили в СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Більше інформації – в новині.

У МЗС України розповіли деталі щодо вибуху в Монако, який стався вчора ввечері.

За попередніми даними, близько 21:00 камери спостереження перед входом до житлового будинку зафіксували невідому особу, а згодом - вибухнув рюкзак, який вона залишила на місці події. Наразі триває розшук підозрюваного, прокуратура Монако розпочала розслідування. Кваліфікація події уточнюється.

"За інформацією місцевих рятувальних служб, унаслідок вибуху постраждали троє осіб — члени родини українського походження. Наразі офіційними каналами здійснюється ідентифікація постраждалих, уточнюється інформація щодо наявності в них громадянства України", - йдеться в повідомленні.

Посольство України у Франції (в межах зони відповідальності якого перебуває Князівство Монако) встановило прямий контакт з представниками поліції Монако, медичних закладів, до яких госпіталізовано поранених, та судовими органами. На місці події перебувають українські дипломати.

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