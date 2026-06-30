Сирський прокоментував скандал у полку «Скеля»

Правоохоронці і військове командування розслідують порушення у полку «Скеля». Перші кримінальні справи щодо оприлюднених журналістами випадків Державне бюро розслідувань зареєструвало ще взимку — наразі розслідування триває.

Про це в інтерв’ю ТСН заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Раніше у частині вже працювали Військова служба правопорядку і військовий омбудсмен. Командир полку звітував про вжиті заходи і переведення порушників до інших частин, проте після появи нових матеріалів у полк направили комплексну комісію, розповів головком.

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Сирський розповів, що комісію очолив заступник начальника Генерального штабу бригадний генерал Шевченко. Він має перевірити всі полігони, місця можливих правопорушень та реальне перебування порушників. Після завершення роботи комісій командування ухвалить рішення щодо керівного складу полку. Порушники отримають або дисциплінарне покарання, або кримінальну відповідальність відповідно до рішень ДБР, запевнив Сирський.

Головком назвав головні підходи до розв'язання проблеми насильства в армії:

відкритість без замовчування: такі випадки не можна приховувати, на них потрібно одразу реагувати у законний спосіб, залучаючи контроль з боку командирів, відповідних органів та суспільства;

захист репутації підрозділу: важливо не створювати, як сказав Сирський, «істерію» навколо всього полку чи загалом штурмових підрозділів або ЗСУ через кількох порушників;

робота всередині частин: у військових підрозділах необхідно вдосконалювати роботу з особовим складом.

"Скеля" відреагувала на матеріал "Бабеля", де журналісти повідомляли про побиття військовослужбовців та 26 встановлених смертей, непов'язаних із виконанням бойових завдань. Полк погодився, що матеріал порушив серйозні питання, які потребують ретельного вивчення і перевірки.

ДБР розпочало досудове розслідування з цього приводу.

Генштаб ЗСУ повідомив, що командира 425 окремого штурмового полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків на час перевірок і розслідувань.

Один з 26 військовослужбовців, згаданих у публікації «Бабеля», не ідентифікований, інший помер у чужому навчальному центрі. Про це представники полку розповіли під час онлайн-брифінгу 25 червня.