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Сирський: ЗСУ адаптують військову медицину під корпусну реформу

В армії випробовують дрони для евакуації поранених.

Сирський: ЗСУ адаптують військову медицину під корпусну реформу
головком ЗСУ Олександр Сирський
Фото: Генштаб у Facebook

Після проведення корпусної реформи в ЗСУ командування адаптує під неї медичну структуру — тепер кожен корпус матиме власний медичний батальйон,  це дозволить ефективно планувати евакуацію ще на етапі підготовки оборонних чи наступальних операцій.

Про це в інтерв’ю ТСН заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Станом на сьогодні вже створили три такі корпусні медбатальйони.

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Наступним кроком стане переформатування мобільних госпіталів у медичні батальйони. Ці госпіталі надавали допомогу на рівні військової ланки, коли замість корпусів діяли тимчасові утворення, але в нинішніх умовах реформи така структура втратила актуальність, сказав Сирський. 

Власні медичні підрозділи корпуси зможуть повністю контролювати, забезпечувати всім необхідним та підтримувати різними засобами, зокрема наземними роботизованими комплексами.

Головком додав, що окремими важливими напрямками розвитку військової медицини є цифровізація та посилення захисту медиків і поранених:

Так, ЗСУ впроваджують цифрові системи для обліку поранених, контролю за наданням допомоги, кваліфікацією і рухом медичного персоналу. Крім того, українська армія частіше використовує роботизовані платформи. Наразі тривають доопрацювання та випробування новостворених систем повітряної евакуації за допомогою безпілотників.

Сирський повідомив, що через те, що ворог знищує все на поверхні і цілеспрямовано атакує медичні машини і госпіталі, усі стабілізаційні пункти тепер ховають під землю.

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