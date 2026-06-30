Головком ЗСУ: У Росії проводять експеримент із примусового підписання контрактів

Наразі в Росії проводять заходи примусового підписання контрактів. Цей експеримент проводять у Пензенській області і там ворог використовує спеціальні групи.

Про це в інтерв’ю ТСН заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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«У такий спосіб вони збільшують кількість своїх військ. Крім того, вони продовжують активно комплектувати війська, скажемо так, тими особами, які мають кримінальне провадження або утримуються в тюрмах, активно комплектують найманцями, тому що високий рівень речового забезпечення. Ну, вдаються до різних шляхів для того щоб збільшити кількість», - розповів Сирський.

Головком зауважив, що враховуючи це, українська кампанія 2025 року передбачала «поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат, унеможливлення його продовження наступу на всіх оперативна стратегічних напрямках, що в принципі нам вдалося зробити і таким чином ми з початку 26-го року перейшли до активних дій на деяких напрямках».

«Ми зробимо все, щоб максимально цей процес переваги над противником продовжити. Ми успішно використовуємо наші DeepStrike. Ми почали успішно і здобули перевагу в мідлстрайках, ну і ми маємо дуже такі позитивні результати на полі бою в плані знищення ворога і зменшення його можливостей поповнення власних втрат. Тому що він має певні проблеми з комплектації своїх військ. Незважаючи на те, що вони збільшили середній рівень грошової винагороди за підписання контракту, яка зараз в середньому сягає 21,5 тисяч доларів за контракт, а в деяких регіонах ця цифра доходять до 60 000, - сказав головком ЗСУ.

Сирський додав, що російська влада продовжує комплектувати свої війська колишніми ув'язненими.

«Вони зменшили кількість дивізій, які формуються у вторинному резерві, і за рахунок цього також поповнюють війська. Тобто вживаються всі заходи для того, щоби зірвати наші переваги і зменшити нашу перевагу в основних напрямках», - підсумував Сирський.