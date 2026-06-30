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Федоров: Військових починають щомісяця забезпечувати гарантованим рівнем засобів БпЛА

Далі планують поширити проєкт на інші категорії озброєння і військової техніки.

Федоров: Військових починають щомісяця забезпечувати гарантованим рівнем засобів БпЛА
дрони
Фото: mod.gov.ua

Міноборони запускає перший етап проєкту «Базовий рівень» — мінімально гарантований рівень щомісячного забезпечення підрозділів засобами БпЛА.

Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров.

«Один із ключових запитів військових — більш рівномірне та прогнозоване укомплектування дронами. Сьогодні забезпечення безпілотниками й технікою між бригадами залишається нерівномірним. Через це бригадам складніше планувати свою роботу та бойові операції. Саме для цього разом з Генеральним штабом запускаємо «Базовий рівень забезпечення», - розповів міністр.

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Він додав, що до першого етапу увійдуть найбільш затребувані типи дронів: FPV (на радіозв’язку і оптоволокні), мавіки, бомбери, крила-розвідники та легкі middle-strike. Далі поступово додадуть інші категорії озброєння і військової техніки. 

«Підрозділи отримають визначений ресурс, який дасть змогу планувати роботу та бойові операції на кілька місяців уперед. Водночас виробники матимуть прогнозований попит на 6–12 місяців, що допоможе масштабувати виробництво.Підрозділи матимуть можливість самостійно вибирати запропоновані БпЛА через DOT-Chain, а система формуватиме постачання за прозорими правилами. Якщо потрібного типу дрона тимчасово немає в наявності, підрозділ отримає інший із такими ж або схожими характеристиками», - розкрив деталі Федоров.

Поставки в межах проєкту стартують у липні.

Федоров запевнив, що «Базовий рівень забезпечення» поширять згодом на інші категорії озброєння і військової техніки.

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