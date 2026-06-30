Прикордонники зірвали спробу “безпілотного” переправлення цигарок через кордон

Під час спроби втечі довелось застосувати попереджувальні постріли.

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Прикордонники Мукачівського загону спільно з відділом «Тячів» та спецпідрозділом «Дозор» затримали жителя Закарпаття за підозрою в організації контрабанди тютюнових виробів через українсько-румунський кордон за допомогою безпілотників.

Затримали на околиці села Данилово – під час спроби втечі довелось застосувати попереджувальні постріли з пристрою для гумових куль.

На місці виявили три літакові безпілотники, систему запуску, 21 акумулятор, шість парашутних систем, фотопастку та автомобіль Toyota.

Вилучено 3 000 пачок сигарет, підготовлених для переправлення.

Матеріали передано до Бюро економічної безпеки, складено й адміністративний протокол.