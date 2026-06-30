Росія активізувала давню дезінформаційну кампанію, в рамках якої поширюється відео зі щитами з написами про “геноцид поляків”, буцімто встановленими польськими прикордонниками на кордоні з Україною.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Цей фейк поширюється не вперше. Центр спростовував цей вкид раніше.
“Насправді на польсько-українському кордоні жодних подібних акцій не проводилося. російська пропаганда вкотре навмисно спотворила контекст і збрехала про місце події”, – зазначили у ЦПД.
Зазначається, що мета ворога – посіяти ворожнечу та недовіру між українцями й поляками.
Росія систематично проводить інформаційні операції, намагаючись розсварити Україну з її найближчими сусідами, щоб у такий спосіб послабити підтримку України на міжнародній арені.
- Раніше у польському уряді заявили, що будуть блокувати вступ України до Європейського Союзу, якщо наша держава не відмовиться від заходів вшанування борців за незалежність у минулому столітті, зокрема не припинить називати героєм провідника ОУН Степана Бандеру.
- Окрім того, польські депутати зареєстрували у Європарламенті резолюцію про вшанування пам'яті "жертв геноциду, влаштованого УПА".