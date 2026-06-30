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Росія знову поширює відео з щитами про “геноцид поляків” на кордоні з Україною, – ЦПД

Насправді на польсько-українському кордоні жодних подібних акцій не проводилося. 

Росія знову поширює відео з щитами про “геноцид поляків” на кордоні з Україною, – ЦПД
Фото: Центр протидії дезінформації

Росія активізувала давню дезінформаційну кампанію, в рамках якої поширюється відео зі щитами з написами про “геноцид поляків”, буцімто встановленими польськими прикордонниками на кордоні з Україною. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Цей фейк поширюється не вперше. Центр спростовував цей вкид раніше. 

“Насправді на польсько-українському кордоні жодних подібних акцій не проводилося. російська пропаганда вкотре навмисно спотворила контекст і збрехала про місце події”, – зазначили у ЦПД.

Зазначається, що мета ворога – посіяти ворожнечу та недовіру між українцями й поляками.

Росія систематично проводить інформаційні операції, намагаючись розсварити Україну з її найближчими сусідами, щоб у такий спосіб послабити підтримку України на міжнародній арені.

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