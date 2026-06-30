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Польща збирається блокувати вступ України до Євросоюзу

У Варшаві вимагають від Києва повністю скасувати вшанування діячів ОУН та УПА.

Польща збирається блокувати вступ України до Євросоюзу
Віцепрем'єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш
Фото: polsatnews.pl

У польському уряді заявили, що будуть блокувати вступ України до Європейського Союзу, якщо наша держава не відмовиться від заходів вшанування борців за незалежність у минулому столітті, зокрема не припинить називати героєм провідника ОУН Степана Бандеру.

Як пише Polsat News, радикальну вимогу на адресу Києва відмовитися від своїх героїв сформувалював віцепрем'єр-міністр Польщі, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Урядовець пообіцяв, що Польща займатиме жорстку позицію щодо українського націоналістичного руху і не дозволить Україні пройти євроінтеграційні процеси, якщо не відбудеться відмова від використання ОУН та УПА як національних символів.

Косіняк-Камиш нагадав, що при вступі до Євросоюзу висуваються вимоги щодо історичної пам'яті. Якщо держава-кандидат має "повагу до постатей чи рухів, які викликають біль, несприйняття чи поширюють неправду щодо країни-члена, то європейська співпраця стає неможливою". 

"З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу", - підкреслив віцепрем'єр.

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