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ЗМІ: в Монако стався теракт в житловому будинку, постраждала сім'я українського олігарха

Двоє батьків перебувають в критичному стані, постраждав також неповнолітній.

ЗМІ: в Монако стався теракт в житловому будинку, постраждала сім'я українського олігарха
Ілюстративне фото
Фото: elle.fr

В Монако стався теракт, внаслідок якого щонайменше троє українців отримали поранення.

Про це повідомляє Le Figaro з джерела в поліції.

Вибух стався в понеділок ввечері в житловому будинку. 

За даними видання, троє жертв є членами однієї української родини. Двоє батьків, один з яких ймовірно є українським олігархом, перебувають у критичному стані, тоді як неповнолітній перебуває у важкому, але стабільному стані.

Як пише  Le Figaro, на камері відеоспостереження було видно, як чоловік клав рюкзак перед входом житлового будинку та втік. Поліція шукає нападника.

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