В Монако стався теракт, внаслідок якого щонайменше троє українців отримали поранення.

Про це повідомляє Le Figaro з джерела в поліції.

Вибух стався в понеділок ввечері в житловому будинку.

За даними видання, троє жертв є членами однієї української родини. Двоє батьків, один з яких ймовірно є українським олігархом, перебувають у критичному стані, тоді як неповнолітній перебуває у важкому, але стабільному стані.

Як пише Le Figaro, на камері відеоспостереження було видно, як чоловік клав рюкзак перед входом житлового будинку та втік. Поліція шукає нападника.