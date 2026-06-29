Глава МЗС Німеччини Вадефуль обговорить із Рубіо підтримку України

Також сторони обговорять підготовку до саміту НАТО, який відбудеться в Анкарі.

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Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Вашингтона планує провести переговори з держсекретарем США Марко Рубіо щодо підтримки України та підготовки до саміту НАТО, який відбудеться в Анкарі.

Про це йдеться в заяві МЗС Німеччини.

За словами Вадефуля, ключовими темами зустрічі стануть новий розподіл відповідальності в Альянсі та довгострокова підтримка України.

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"З моїм колегою Марко Рубіо я обговорю, як ми можемо досягти на саміті НАТО наступного тижня в Анкарі нового розподілу відповідальності в Альянсі та стабільної, довгострокової підтримки України", – зазначив він.

Очільник німецького МЗС наголосив, що така підтримка має посилити тиск на Росію та змусити Москву припинити війну проти України.

"Україна давно готова до миру, і ми, європейці, також готові всіляко її супроводжувати на цьому шляху", – додав він.

Вадефуль також підкреслив важливість стратегічного партнерства зі США та роль НАТО у забезпеченні євроатлантичної безпеки.

"Сполучені Штати були і залишаються нашим найважливішим партнером за межами Європи", – зазначив міністр.

За його словами, політика стримування залишається ефективною, адже Росія не наважується атакувати жодну країну НАТО.