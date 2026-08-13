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​В людях з’являється осінь

В людях з’являється осінь, – зауважує небо.

Щойно в цій літній стиглості, засліпленні, сяйві,

щойно тут, коли безкінечною здається тяглість тепла,

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щойно тепер зауважуєш осінню остуду. 

Нечутна ще, невідчитана, непроговорена,

мов одрук у тексті, в якому йдеться про щастя,

наче подих на дзеркалі, як вогонь за дверима,

ніби втома в диханні хору, що співає від ранку.

Щойно лише пальці торкалися нитки обрію,

щойно лише шкіри торкався мед базарного сонця,

щойно лише було так прозоро, аж проступали сволоки світу,

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а вже осінь, осінь темніє в людях, осінь наповнює їх.

Як вони змінюються, – думає небо, – якими стають інакшими.

Тихими, непоквапливими, гіркими.

Як випогоджуються вранці, як гаснуть надвечір.

Які вони стають високі, призахідні, зоряні.

Інші дописи блогу:
Сергій Жадан Сергій Жадан , Поет, письменник, рок-музикант
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