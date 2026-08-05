Київ перебував під атакою балістики і реактивних БПЛА: є влучання (оновлено)

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Близько 00:20 год, 5 серпня, росіяни розпочали балістичну атаку на Київ. Про це повідомили в Повітряних Силах. В місті лунала потужні вибухи.

Моніторингові канали писали про щонайменше 18 пусків балістичних ракет та близько 10 Цирконів на столицю. Відбувалися нові пуски. Також росіяни запустили реактивні "шахеди".

Близько 00:30 в ПС повідомили про нові швидкісні цілі на столицю зі сходу та балістичні ракети з півночі.

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"У столиці працюють сили ППО. Київ і область під атакою балістики. Ще ракети на місто", - написав мер Києва Віталій Кличко.

Як пізніше уточнив Кличко, внаслідок атаки зафіксоване влучання в Оболонському районі на територію нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місце.

В КМВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки в Оболонському та Святошинському районах горять складські споруди. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

На Оболоні виникли загоряння у житловому будинку та в складських приміщеннях за двома адресами.

Крім того, зафіксовано виклик медиків у Святошинський район столиці. За попередньою інформацією, в Деснянському районі горить складська будівля.Також уламки ракети впали біля житлового будинку. У Голосіївському районі виникло загоряння в одноповерховій складській будівлі.

Велика пожежа, за словами Кличка, спалахнула у передмісті столиці.

У Голосіївському районі з-під завалів складського приміщення, де сталося руйнування, дістали двох постраждалих.

Триває робота на локації в Голосіївському районі, де стався витік аміаку. Попередньо, внаслідок атаки було пошкоджено систему, що містила близько 300 літрів речовини. Наразі витік локалізовано силами рятувальників. Загрози для населення немає.

На одній з локацій внаслідок повторних вибухів пошкоджене авто швидкої. Водій травмований.

Загинула жінка. У столиці 12 постраждалих.