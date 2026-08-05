Росіяни почали запускати "Калібри", не виходячи в море

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Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни почали здійснювати пуски ракет "Калібр" безпосередньо з гавані, не ризикуючи виводити кораблі у відкрите море.

Як пише Укрінформ, такі дії свідчать про те, що ворог готовий радше ризикнути власними портовими потужностями, ніж втратою кораблів.

Для України це означає збільшення часового вікна для реагування на загрозу крилатих ракет, адже запуски безпосередньо з рубежів у морі означали б менший час підльоту засобів ураження.

За словами Плетенчука, ефективність "Калібрів" для ворога залишається низькою. Єдине, чого росіяни здатні ними досягти, це додаткове навантаження для української системи ППО.