Чому Сили оборони методично палять склади Wildberries

Гостини почалися 17-18 липня і сьогодні з 25 складів уражені вже 12 – в Електросталі Московської обл., Санкт-Петербурзі (дві локації – Шушари та Уткіна Заводь), Краснодарі, Невинномиську Ставропольського краю, Пензі, Сарапулі в Удмуртії, Сімферополі, Рязані , Волгограді, Новосімейкиному Самарської області та Хрястово Володимирської області . Пожежі охопили загалом 1,508,900 м2 складських площ Wildberries.

Українські ударні БПЛА стали частими гостями на складах російської компанії Wildberries , яка є російським аналоговнєтом Amazon, має мережу по всій РФ та є хабом для величезної кількості роздрібних торговців та просто споживачів товарів.

Фото: EPA/UPG Дим піднімається від пожежі на складах російського інтернет-магазину Wildberries у Шушарах (ліворуч) та Заводу ‘Уткіна’ в Санкт-Петербурзі, 24 липня 2026 року.

Навіщо Сили оборони атакують ці склади?

Зрозуміло, що літаки-танки-гармати-снаряди цією логістичною стежкою не рухаються. А ось самозабезпечення військових армії ворога потрібним напіввійськовим крамом, товарами подвійного призначення відбувається досить активно. Один з каналів постачання малих дронів та комплектуючих для них – також Wildberries.

Роль і місце компанії Wildberries (пафосно і повно – група RWB/Wildberries & Russ) на початку 2026 року описують наступні показники: загальний річний оборот – понад 6,1 трлн рублів (+49% до 4,1 трлн у 2024 році), чистий прибуток – 175 млрд рублів (+68% до 104 млрд у 2024-му), інвестиції – понад 310 млрд рублів у логістику, IT та нові напрямки. Компанія мала логістичні комплекси загальною площею 5,2 млн м² (трапляються оцінки, що навіть 5,6 млн) і обробляє мільйони замовлень на день, має сотні складів і пунктів видачі, понад мільйон продавців і десятки мільйонів активних покупців.

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Це найбільший маркетплейс РФ, який утримує до 52% ринку e-commerce. Разом з Ozon, а Сили оборони поки перевірили стан ППО та пожежної безпеки лише на одному їх складі в Зеленодольську в Татарстані, вони домінують та контролюють до 77% ринку. Оборот групи RWB еквівалентний кільком відсоткам російського ВВП. Е-commerce загалом і маркетплейси зокрема – важлива частина споживчої економіки, зайнятості та податкових надходжень. Wildberries також розвиває фінтех, рекламу та логістику.

Все виглядало безхмарно, поки аналітики Сил оборони не надійшли висновку, що споживчі настрої можуть мати значний вплив на ситуацію у ворожих тилах, і в політ відправилися карбонові птахи. Та й про удари по «Новій пошті» та Укрпошті треба було запитати. У результаті цієї міграції птахів на першому етапі операції уражено до 10% логістичних площ (440-550 тис. м²). Потім наростили і вийшли на показник 860 тис. м² (15% загальних площ). Якщо рахувати уражені склади, а не ті, що згоріли (тобто пошкоджені частково), то мова йде про 1 млн м². Найбільші втрати компанії – Електросталь (250 тис. м²), Рязань (170 тис.), Котовськ, Краснодар, Невинномиськ, Шушари тощо (по 100 і більше тис. м² кожен).

Фото: Cyber Boroshno

Збитки в товарах оцінюються в 150-235 млрд рублів лише в Електросталі та Котовську, загальні оцінки втрат продавців і компанії сягають $2 млрд.

Чого досягли цими ударами Сили оборони?

завдано відчутного і дуже болючого удару по споживчій економіці та малих/середніх продавцях (сотні тисяч «бізнесменів» залежать від роботи платформи, багато втратили запаси: лише склад в Шуваловому поглинув запаси 1500 підприємців);

завдано удару по логістиці та зайнятості (компанія – великий роботодавець);

підірвано значною мірою довіру до e-commerce та ланцюгів постачання.

Це не «обвалює» всю економіку Росії, звісно, але створює помітні збої в регіональній логістиці, посилює інфляційний тиск на окремі групи товарів, створює нові проблеми для притону «Московська сировинна біржа», створює додаткове навантаження на бюджет і страхування (підприємці, особливо в місцевостях, де e-commerce – ледь не єдиний вид зайнятості, прийдуть до центрів зайнятості. На жаль, і до військкоматів також прийдуть, адже крім боргів втрачати стало нічого).

Відновлення складів коштуватиме десятки мільярдів рублів, але то – особисті витрати власниці Wildberries Тетяни Кім. Повторні удари по складах ускладнять їх нормальну роботу ще більше. Разом з атаками на об’єкти нафтопереробки та енергетики це підсилить тиск на тилову інфраструктуру. Компанія шукає можливості перенести частину своїх складів до Казахстану. Не хочеться чіпати начебто нейтральну країну, але ось іранський кораблик довелося зачепити і відправити на дно Каспію… Тому хай краще не провокують. І дурню на кшталт переробки російської нафти на казахських НПЗ не пропонують від гріха подалі.

Фото: скрин відео Exilenova+ Внаслідок атаки безпілотників горить логістичний центр Wildberries

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Через Wildberries до армії агресора рухалися FPV-дрони, гексакоптери, комплектуючі (польотні контролери, двигуни, механізми скидання, оптоволоконні котушки тощо), бронепластини, шоломи, тактичне спорядження, рації, тепловізори, приціли. Існує ціла категорія «Все для СВО» з тисячами позицій військового/подвійного призначення (22,4% від загального обсягу вантажів, що перероблялися Wildberries).

Звідти робимо висновок, що Wildberries був і залишається частиною «народного ВПК», волонтерських/краудфандингових поставок, паралельного імпорту, насамперед – китайських компонентів. Більшість товарів на платформі були і є цивільними, але військові/dual-use позиції та логістика зробили WB-хаби релевантною ціллю з точки зору України.

Ударами Сил оборони знищені запаси таких товарів на складах, ускладнене швидке постачання на фронт через цю мережу і підвищені витрати/ризики для постачальників. Що не добили українські дрони замочили російські пожежні, за що їм можна трішки подякувати. Що втопилося – то не згорить.

Прямий ефект на офіційні військові закупівлі, безумовно, обмежений, але для «сірих» і волонтерських поставок FPV та комплектуючих дуже помітний і вже відчутний: є повідомлення про суворі обмеження на застосування FPV у військах через проблеми з логістикою. Як несподівано!

Є ще один прихований ефект – боротьба впливових гравців російського бізнесу за протиповітряну парасольку для своїх активів загостриться. На всіх ППО не вистачає вже, але свій гаманець – рідніший для власника, ніж якійсь чужий НПЗ, хай би він і згорів! А тут ще майже підірвали керманича ВКС генерал-полковника Олександра Чайка. Не добили, на жаль, мабуть іншим разом завершать, але один з головних керівників ППО РФ напружився і думати про чиїсь склади не надто налаштований.

Фото: EPA/UPG Автомобілі стоять у черзі на автозаправній станції «Нефтьмагистраль» у Москві, 2 липня 2026 року.

Широкомасштабний дефіцит пального на початку літа, створений Силами оборони, показав нездатність противника прикрити не лише все, а й навіть ключові об’єкти, з чого робимо висновок, що і тут нічого не вийде: нездатність Росії вжити серйозних заходів для зміцнення своєї парасольки ППО – факт, що відбувся і не вимагає доказів. Відкриті тили та хронічна нездатність захищати свій повітряний простір представляють велику вразливість, яку Україна має максимально використати

На користь цієї тези каже усунення з посади координатора deep strikes, командувача ракетними військами та артилерією генерал-майора Андрія Малиновського, і підготовка указу президента України про створення нового командування для координації та оптимізації далекобійних ударів. Генерал Драпатий робить вірний крок.