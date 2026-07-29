​У Росії повідомляють про пожежі на НПЗ і на складі Wildberries під Рязанню після атаки дронів

Українські дрони атакували нафтопереробний завод і логістичний центр Wildberries в Росії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські та українські моніторингові телеграм-канали.

Сортувальний комплекс Wildberries, за даними Astra, розташований на території Індустріального парку "Рязанський" в районі села Тюшеве Рязанського муніципального району. У компанії повідомили, що співробітників складу евакуювали відповідно до вимог безпеки.

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Рязанський нафтопереробний завод входить до першої п’ятірки найбільших НПЗ Росії, на його частку припадає майже 5% загального обсягу переробки в країні. Його вже раніше атакували кілька разів. Після ударів ЗСУ 15 травня 2026 року завод припинив роботу. Підприємство входить до структури "Роснефти".

Губернатор області Росії Павло Малков заявив, що в результаті падіння уламків БпЛА сталася пожежа "на промислових територіях", госпіталізовано шістьох людей, загрози їх життю немає. Що це за промислові території – губернатор не уточнив.

Astra, посилаючись на свій OSINT-аналіз, пише, що ударів зазнали саме нафтопереробний завод і склад Wildberries,.

Тим часом губернатор Ростовської області Росії Юрій Слюсар заявив, що над цим регіоном збили "близько 60 безпілотників і ракету".