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Сенат США успішно провів процедурне голосування за законопроєкт Грема про "руйнівні санкції"

Остаточне ухвалення може відбутися ще до кінця цього тижня.

Сенат США успішно провів процедурне голосування за законопроєкт Грема про "руйнівні санкції"
Сенат США

Одразу після зустрічі з Володимиром Зеленським Сенат США зробив перший вагомий крок до ухвалення санкційного законопроєкту авторства покійного Ліндсі Грема, провівши процедурне голосування.

Як пише Укрінформ, 86 сенаторів висловилися в підтримку того, щоб перейти до остаточного розгляду та ухвалення закону, який дозволить президенту Дональду Трампу запроваджувати санкції проти російських посадовців, а також застосовувати 100-відсоткове тарифне мито до країн, які відмовляться припинити купівлю нафти та газу в агресора.

Проти були 12 сенаторів. Під час обговорення документа від деяких демократів лунало застереження щодо розширення тарифних повноважень президента - тож 11 з них не підтримали його просування. Водночас у Білому домі нібито готові підтримати законопроєкт - Трамп вважає це даниною пам'яті Ліндсі Грему.

Остаточне голосування за ухвалення законопроєкту у Сенаті може відбутися вже до кінця тижня.

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