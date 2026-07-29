Сенат США успішно провів процедурне голосування за законопроєкт Грема про "руйнівні санкції"

Остаточне ухвалення може відбутися ще до кінця цього тижня.

Одразу після зустрічі з Володимиром Зеленським Сенат США зробив перший вагомий крок до ухвалення санкційного законопроєкту авторства покійного Ліндсі Грема, провівши процедурне голосування.

Як пише Укрінформ, 86 сенаторів висловилися в підтримку того, щоб перейти до остаточного розгляду та ухвалення закону, який дозволить президенту Дональду Трампу запроваджувати санкції проти російських посадовців, а також застосовувати 100-відсоткове тарифне мито до країн, які відмовляться припинити купівлю нафти та газу в агресора.

Проти були 12 сенаторів. Під час обговорення документа від деяких демократів лунало застереження щодо розширення тарифних повноважень президента - тож 11 з них не підтримали його просування. Водночас у Білому домі нібито готові підтримати законопроєкт - Трамп вважає це даниною пам'яті Ліндсі Грему.

Остаточне голосування за ухвалення законопроєкту у Сенаті може відбутися вже до кінця тижня.