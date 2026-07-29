Зеленський зустрівся з американськими сенаторами: говорили про санкції і ППО

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США мав нагоду поспілкуватися із американськими сенаторами у будівлі Капітолію у Вашингтоні.

Як пише Укрінформ, після зустрічі глава держави розповів журналістам, що вдячний законотворцям за санкційний законопроєкт, який дозволяє президенту Дональду Трампу запроваджувати обмеження проти російських високопосадовців, а також тарифні мита у 100% проти держав, які продовжують купувати у Росії нафту та газ, фінансуючи війну.

На думку Зеленського, цей документ не лише обмежить фінансові можливості агресора, але й стане потужним сигналом підтримки України та європейських партнерів. Президент висловив сподівання на позитивний результат голосування.

Також під час зустрічі із сенаторами обговорювали українську протиповітряну оборону, зокрема забезпечення наших військових ракетами Patriot. Зеленський розповів американським законодавцям про потреби війська і наголосив, що ППО є великим викликом для України, який вона намагається вирішити разом із союзниками.

Перед участю у церемонії прощання із Ліндсі Гремом Володимир Зеленський поспілкувався у Білому домі з Дональдом Трампом, говорили про ліцензування виробництва ракет для Patriot та дипломатичні зусилля із завершення війни.