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В середу в більшості областей Україні буде без опадів, вдень температурний максимум +26°

Лише на сході та північному сході очікуються дощі та грози.

В середу в більшості областей Україні буде без опадів, вдень температурний максимум +26°
Фото: ukranews.com

В середу, 29 липня, в більшості областей України опадів не прогнозується, лише на сході на північному сході очікуються дощі різної інтенсивності. 

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 29 липня
Фото: Український гідрометцентр у Facebook
Прогноз погоди на 29 липня

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 На сході та північному сході країни помірні (вночі на Луганщині та Донеччині місцями значні) дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 10-15°, на півдні та південному сході до 18°, вдень 21-26°.

На Київщині та в Києві без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.

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