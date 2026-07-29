В середу в більшості областей Україні буде без опадів, вдень температурний максимум +26°

В середу, 29 липня, в більшості областей України опадів не прогнозується, лише на сході на північному сході очікуються дощі різної інтенсивності.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
На сході та північному сході країни помірні (вночі на Луганщині та Донеччині місцями значні) дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі 10-15°, на півдні та південному сході до 18°, вдень 21-26°.
На Київщині та в Києві без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 10-15°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.