У західних, Житомирській та Вінницькій областях через грози оголосили I рівень небезпечності.

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В п'ятницю, 24 липня, в Україні, крім більшості південних областей, прогнозують місцями короткочасні дощі, грози.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

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Температура повітря вночі 10-15°, на півдні та сході країни до 19°; вдень 21-26°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 12-17°.

Вдень 24 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях через грози оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, по області гроза. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі 10-15°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень близько 25°.