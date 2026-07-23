Росіяни вдарили двома авіабомбами по Слов’янську, є поранені серед цивільного населення.
Про це повідомили у Відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.
Близько 15:30 окупаційні війська скинули на Слов’янськ «ФАБ-250». Під ударом опинилась житлова забудова.
Як уточнив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок удару у Слов'янську поранені 14 людей.
Пошкоджено 7 багатоповерхівок.
- Напередодні армія РФ скинула чотири авіабомби на Слов’янськ: є поранені. Пошкоджено шість приватних будинків, двоє людей поранені.