Під ударом опинилась житлова забудова.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Наслідки авіаудару по Слов'янську 23 липня 2026 року

Росіяни вдарили двома авіабомбами по Слов’янську, є поранені серед цивільного населення.

Про це повідомили у Відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Близько 15:30 окупаційні війська скинули на Слов’янськ «ФАБ-250». Під ударом опинилась житлова забудова.

Як уточнив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок удару у Слов'янську поранені 14 людей.

Пошкоджено 7 багатоповерхівок.