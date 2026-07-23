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Росіяни скинули дві авіабомби на Слов'янськ: поранено щонайменше 14 людей

Під ударом опинилась житлова забудова.

Росіяни скинули дві авіабомби на Слов'янськ: поранено щонайменше 14 людей
Наслідки авіаудару по Слов'янську 23 липня 2026 року
Фото: Відділ комунікації Донецької обласної прокуратури

Росіяни вдарили двома авіабомбами по Слов’янську, є поранені серед цивільного населення. 

Про це повідомили у Відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Близько 15:30 окупаційні війська скинули на Слов’янськ «ФАБ-250». Під ударом опинилась житлова забудова. 

Як уточнив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок удару у Слов'янську поранені 14 людей.

Пошкоджено 7 багатоповерхівок.

  • Напередодні армія РФ скинула чотири авіабомби на Слов’янськ: є поранені. Пошкоджено шість приватних будинків, двоє людей поранені.
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