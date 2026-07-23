Зеленський зустрівся з віцепрезидентом компанії Raytheon, яка вироблятиме перехоплювачі для Patriot

Володимир Зеленський провів зустріч із командою компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною.

Як зазначив глава держави, Raytheon – «дуже сильна оборонна компанія, і Україна вже давно використовує її техніку для захисту наших людей від жорстоких російських атак». «Я вдячний за готовність компанії вивести наше партнерство на ще вищий рівень, коли Україна вироблятиме спільно з Raytheon одні з найважливіших засобів ППО – перехоплювачі для «петріотів». Про це ми з президентом Трампом говорили в Анкарі, і саме час рухатися в цьому напрямку», - наголосив Зеленський.

Президент додав, що під час зустрічі з партнерами обговорили інші напрями співпраці, що стосуються ненаступального військового обладнання.

«Наші команди – на урядовому рівні і з боку приватного сектору – будуть в контакті, щоб усе доопрацювати», - додав Зеленський.