Зеленський зустрівся з віцепрезидентом компанії Raytheon, яка вироблятиме перехоплювачі для Patriot

Володимир Зеленський провів зустріч із командою компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною.
Як зазначив глава держави, Raytheon – «дуже сильна оборонна компанія, і Україна вже давно використовує її техніку для захисту наших людей від жорстоких російських атак». «Я вдячний за готовність компанії вивести наше партнерство на ще вищий рівень, коли Україна вироблятиме спільно з Raytheon одні з найважливіших засобів ППО – перехоплювачі для «петріотів». Про це ми з президентом Трампом говорили в Анкарі, і саме час рухатися в цьому напрямку», - наголосив Зеленський.
Президент додав, що під час зустрічі з партнерами обговорили інші напрями співпраці, що стосуються ненаступального військового обладнання.
«Наші команди – на урядовому рівні і з боку приватного сектору – будуть в контакті, щоб усе доопрацювати», - додав Зеленський.
- Президент США на зустрічі з українським колегою цього місяця заявив, що Штати не проти, аби Україна отримала право виробляти ракети до систем ППО Patriot.
- Раніше Зеленський повідомляв, що спершу США ставилися стримано до ідеї дати Україні ліцензії на виробництво. Але зараз ситуація змінилася.
- За словами Зеленського, наразі власні потужності США дозволяють випускати не більше 700 ракет на рік. Частину виробництва американці вже локалізували в Європі, передавши відповідні ліцензії Німеччині. Україна скористалася цим і уклала з німецькою стороною масштабний контракт на виробництво 600 ракет. Водночас Зеленський зауважив, що виконання цього замовлення — тривалий процес, тому Україна прагне розгорнути власне виробництво.
- Президент наголосив, що Європа має всі необхідні технічні можливості для старту виробництва ракет до Patriot. Українська сторона вже налагодила контакти з директоратом усіх профільних європейських та американських компаній, які задіяні у процесі.
- До речі, цього місяця стало відомо, що Польща разом зі США, Німеччиною, Нідерландами і Швецією створять у Європі центр обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot.