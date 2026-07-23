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Зеленський зустрівся з віцепрезидентом компанії Raytheon, яка вироблятиме перехоплювачі для Patriot

Сторони також обговорили інші напрями співпраці щодо ненаступального військового обладнання. 

Зеленський зустрівся з віцепрезидентом компанії Raytheon, яка вироблятиме перехоплювачі для Patriot
зустріч Володимира Зеленського із делегацією компанії Raytheon
Фото: скриншот відео

Володимир Зеленський провів зустріч із командою компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною. 

Як зазначив глава держави, Raytheon – «дуже сильна оборонна компанія, і Україна вже давно використовує її техніку для захисту наших людей від жорстоких російських атак». «Я вдячний за готовність компанії вивести наше партнерство на ще вищий рівень, коли Україна вироблятиме спільно з Raytheon одні з найважливіших засобів ППО – перехоплювачі для «петріотів». Про це ми з президентом Трампом говорили в Анкарі, і саме час рухатися в цьому напрямку», - наголосив Зеленський.

Президент додав, що під час зустрічі з партнерами обговорили інші напрями співпраці, що стосуються ненаступального військового обладнання. 

«Наші команди – на урядовому рівні і з боку приватного сектору – будуть в контакті, щоб усе доопрацювати», - додав Зеленський.

  • Президент США на зустрічі з українським колегою цього місяця заявив, що Штати не проти, аби Україна отримала право виробляти ракети до систем ППО Patriot.
  • Раніше Зеленський повідомляв, що спершу США ставилися стримано до ідеї дати Україні ліцензії на виробництво. Але зараз ситуація змінилася.
  • За словами Зеленського, наразі власні потужності США дозволяють випускати не більше 700 ракет на рік. Частину виробництва американці вже локалізували в Європі, передавши відповідні ліцензії Німеччині. Україна скористалася цим і уклала з німецькою стороною масштабний контракт на виробництво 600 ракет. Водночас Зеленський зауважив, що виконання цього замовлення — тривалий процес, тому Україна прагне розгорнути власне виробництво.
  • Президент наголосив, що Європа має всі необхідні технічні можливості для старту виробництва ракет до Patriot. Українська сторона вже налагодила контакти з директоратом усіх профільних європейських та американських компаній, які задіяні у процесі.
  • До речі, цього місяця стало відомо, що Польща разом зі США, Німеччиною, Нідерландами і Швецією створять у Європі центр обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot.
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