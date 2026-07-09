​У Європі створять центр обслуговування ракет для систем Patriot

Польща разом зі США, Німеччиною, Нідерландами і Швецією створять у Європі центр обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot.
Польща увійшла до четвірки європейських держав НАТО, які отримали статус країн для трансферу американських технологій, пов'язаних із ракетами Patriot, передає PAP.
США визначили її одним із майданчиків, де розгорнуть це виробництво та обслуговування, тому Варшава активно співпрацюватиме з Україною. Польська сторона вже заявила про готовність негайно розпочати сервісні роботи та подальші кроки.
Запуск виробництва ракет в Україні може тривати кілька тижнів, повідомив польський міністр національної оброни Владислав Косіняк-Камиш. Зараз такі ракети виготовляють лише в США і в масштабах, які повністю не забезпечують навіть американські потреби. Саме тому союзники наголошують на необхідності діяти максимально швидко.
- На зустрічі в Анкарі 8 липня президент США Дональд Трамп висловився за те, аби дати нашій державі дозвіл на виробництво ракет до Patriot.
- У червні Володимир Зеленський заявив, що раніше США ставилися стримано до ідеї дати Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot. Але зараз ситуація змінилася.
- За словами Зеленського, наразі власні потужності США дозволяють випускати не більше 700 ракет на рік. Частину виробництва американці вже локалізували в Європі, передавши відповідні ліцензії Німеччині. Україна скористалася цим і уклала з німецькою стороною масштабний контракт на виробництво 600 ракет. Водночас Зеленський зауважив, що виконання цього замовлення — тривалий процес, тому Україна прагне розгорнути власне виробництво.
- Президент наголосив, що Європа має всі необхідні технічні можливості для старту виробництва ракет до Patriot. Українська сторона вже налагодила контакти з директоратом усіх профільних європейських та американських компаній, які задіяні у процесі.