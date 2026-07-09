​У Європі створять центр обслуговування ракет для систем Patriot

Запуск виробництва ракет в Україні може тривати кілька тижнів.

Польща разом зі США, Німеччиною, Нідерландами і Швецією створять у Європі центр обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot.

Польща увійшла до четвірки європейських держав НАТО, які отримали статус країн для трансферу американських технологій, пов'язаних із ракетами Patriot, передає PAP.

США визначили її одним із майданчиків, де розгорнуть це виробництво та обслуговування, тому Варшава активно співпрацюватиме з Україною. Польська сторона вже заявила про готовність негайно розпочати сервісні роботи та подальші кроки.

Запуск виробництва ракет в Україні може тривати кілька тижнів, повідомив польський міністр національної оброни Владислав Косіняк-Камиш. Зараз такі ракети виготовляють лише в США і в масштабах, які повністю не забезпечують навіть американські потреби. Саме тому союзники наголошують на необхідності діяти максимально швидко.