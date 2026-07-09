Politico: після саміту НАТО Ердоган подарував високопосадовцям ЄС пістолети

Високопосадовці Європейського Союзу, які брали участь у саміті НАТО в Анкарі, отримали на прощання гравіровані пістолети та бойові набої.

За інформацією POLITICO, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу вручив президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Європейської ради Антоніу Кошті розкішні пістолети разом із набоями та комплектом для чищення зброї. Цю інформацію виданню підтвердили двоє посадовців ЄС.

Представник Європейської ради повідомив, що служба безпеки Кошти вилучила зброю для перевірки.

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«Ми дотримуватимемося бельгійських процедур щодо транспортування зброї до Бельгії, після чого вона зберігатиметься відповідно до вимог безпеки, встановлених Генеральним секретаріатом Ради ЄС», – зазначив він.

Речник Урсули фон дер Ляєн заявив, що президентка «подякувала президенту Ердогану за цей жест».

«Зброю буде безпечно перевезено та збережено. Після виведення її з експлуатації президентка має намір передати пістолет до військового музею», – йдеться у повідомленні.

Втім, за словами одного з європейських посадовців, ці дорогі церемоніальні пістолети, ймовірно, суперечать суворим правилам щодо максимально допустимої вартості подарунків, тому навряд чи залишаться в особистій власності їхніх одержувачів.

Інші європейські лідери, зокрема прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який залишає посаду, та прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен, публічно заявили, що залишать свої пістолети в Туреччині для деактивації, після чого їх буде доставлено до їхніх країн.