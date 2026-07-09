Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
ГоловнаСвіт

Politico: після саміту НАТО Ердоган подарував високопосадовцям ЄС пістолети

Це колекційна зброя. 

Politico: після саміту НАТО Ердоган подарував високопосадовцям ЄС пістолети
Реджеп Тайїп Ердоган
Фото: x.com/RTErdogan

Високопосадовці Європейського Союзу, які брали участь у саміті НАТО в Анкарі, отримали на прощання гравіровані пістолети та бойові набої.

За інформацією POLITICO, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу вручив президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Європейської ради Антоніу Кошті розкішні пістолети разом із набоями та комплектом для чищення зброї. Цю інформацію виданню підтвердили двоє посадовців ЄС.

Представник Європейської ради повідомив, що служба безпеки Кошти вилучила зброю для перевірки.

Реклама

«Ми дотримуватимемося бельгійських процедур щодо транспортування зброї до Бельгії, після чого вона зберігатиметься відповідно до вимог безпеки, встановлених Генеральним секретаріатом Ради ЄС», – зазначив він.

Речник Урсули фон дер Ляєн заявив, що президентка «подякувала президенту Ердогану за цей жест». 

«Зброю буде безпечно перевезено та збережено. Після виведення її з експлуатації президентка має намір передати пістолет до військового музею», – йдеться у повідомленні. 

Втім, за словами одного з європейських посадовців, ці дорогі церемоніальні пістолети, ймовірно, суперечать суворим правилам щодо максимально допустимої вартості подарунків, тому навряд чи залишаться в особистій власності їхніх одержувачів.

Інші європейські лідери, зокрема прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який залишає посаду, та прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен, публічно заявили, що залишать свої пістолети в Туреччині для деактивації, після чого їх буде доставлено до їхніх країн.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies