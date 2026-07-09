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Повені на півдні Китаю забрали життя майже 40 людей

Найбільше людей стали жертвами прориву дамби в районі на схід від міста Наньнін

Повені на півдні Китаю забрали життя майже 40 людей
Повінь, спричинена тайфуном Майсак
Фото: EPA/UPG

На півдні Китаю внаслідок повеней, спричинених тропічним штормом «Майсак», загинули 39 людей. Тайвань і східне узбережжя Китаю готуються до нового потужного шторму, який, як очікується, досягне суші найближчими днями.

Як пише АР, 26 осіб стали жертвами прориву дамби в районі на схід від міста Наньнін, повідомив заступник мера міста Дін Вей. Ще дев'ятеро людей у регіоні Гуансі вважаються зниклими безвісти.

Шторм «Майсак» приніс до Гуансі рекордні опади, які почалися в суботу. Через переповнення водосховищ були прорвані дамби, а люди на кілька днів опинилися заблокованими у своїх будинках та інших будівлях. 

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Протягом кількох днів на півдні автономного району Гуансі тривали сильні зливи. За даними Національного метеорологічного центру Китаю, у деяких районах випало від 10 до 40 сантиметрів опадів, а в найбільш постраждалих місцевостях – понад 90 сантиметрів.

Прориви водосховищ спричинили потужні потоки води, які затопили міста й населені пункти.

Для масштабної рятувальної операції залучили безпілотники та близько 5 700 човнів, щоб дістатися до людей, які опинилися в пастці через повінь. Рятувальникам доводилося працювати в умовах сильної течії та великої кількості уламків. Загалом було евакуйовано близько 130 тисяч людей.

Рівень води поступово спадає, однак упродовж наступних двох днів у деяких районах очікуються нові опади.

У місті Хенчжоу, яке розташоване на схід від Наньніна та входить до його адміністративної юрисдикції, аварійні служби розчищають вулиці від бруду й сміття та проводять дезінфекцію населених пунктів, що найбільше постраждали від стихії.

Також тривають роботи з відновлення доріг. Електропостачання вже повернули більш ніж до 60 тисяч домогосподарств.

Очікується, що тайфун «Баві» пройде трохи північніше Тайваню, і принесе сильні дощі на острів із населенням 23 мільйони людей, а в суботу вийде на узбережжя китайських провінцій Чжецзян або Фуцзянь.

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