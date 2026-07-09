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У Німеччині засудили до довічного ув'язнення лікаря-вбивцю

41-річний медик позбавив життя не менше 15 своїх пацієнтів.

У Німеччині засудили до довічного ув'язнення лікаря-вбивцю
Фото: EPA/UPG

У Берліні суд оголосив вирок у резонансній справі лікаря паліативної медицини, який упродовж чотирьох років вбивав пацієнтів просто у їхніх домівках.

Як пише Deutsche Welle, 41-річний чоловік приходив додому до людей із важкими чи невиліковними хворобами і вводив їм препарат, який містив величезну дозу анестетику разом з м'язовим релаксантом, що впливає на легеневу мускулатуру. Жертви медика задихалися упродовж кількох хвилин. 

Прокуратурі вдалося підтвердити 15 вбитих обвинуваченим, ще десятки випадків смерті важко хворих людей вивчають на предмет зв'язку з лікарем. Щонайменше п'ять разів злочинець влаштовував пожежу у квартирах жертв, щоб приховати сліди.

Чоловік визнав свою провину і заявив у суді, що лише зараз розуміє увесь тягар провини за скоєне. Решту життя від проведе за ґратами, судді вдалися до максимального покарання, передбаченого німецьким кримінальним кодексом.   

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