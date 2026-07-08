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Росія повністю заборонила експорт дизелю через дефіцит після ударів українських дронів

Обмеження ввели до 31 липня.

Росія повністю заборонила експорт дизелю через дефіцит після ударів українських дронів
на автозаправці «Нефтьмагістраль» у Москві (Росія), 2 липня 2026 року.
Фото: EPA/UPG

Росія оголосила про введення короткострокової повної заборони на експорт дизельного пального.

Рішення ухвалили на тлі масштабного внутрішнього дефіциту пального в РФ, викликаного хвилею успішних атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи, пише Bloomberg.

Заборона діятиме щонайменше три тижні — до 31 липня, і тепер стосується навіть безпосередніх виробників палива (раніше обмеження поширювалися лише на трейдерів). Російська влада сподівається, що обмеження допоможе збільшити постачання на внутрішній ринок, а сама ситуація з паливом у країні залишається «складною». 

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Крім того, з липня Росія змушена почати імпорт нафтопродуктів (зокрема, з Казахстану й Білорусі) і перейти на виробництво палива нижчого екологічного класу.

До речі, заборона експорту не поширюватиметься на поставки в межах міжурядових угод (наприклад, з Монголією). Наразі в РФ уже діють аналогічні обмеження на експорт бензину та авіаційного палива.

Нафтопереробні потужності Росії впали до багаторічних мінімумів. Понад 90% російських регіонів, а також окупований Крим, уже зіткнулися з обмеженнями або нормованим продажем палива за талонами.

Росія, як відомо, є другим у світі експортером дизелю (забезпечувала близько 11% світового ринку). Нові обмеження накладаються на глобальну паливну кризу, загострену війною навколо Ірану та блокуванням Ормузької протоки.

Видання зазначає, що роздрібні ціни на дизель у РФ лише за тиждень з 30 червня по 6 липня зросли на 3,4% (до 87,76 рубля за літр), що стало рекордною динамікою з грудня 2010 року.

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