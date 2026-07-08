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СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію у Башкортостані

ЛВДС "Черкаси" є одним із ключових об'єктів системи "Транснефть – Урал".

Служба безпеки України завдала успішного удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Черкаси" у Республіці Башкортостан, за 1500 км від державного кордону.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що по об'єкту відпрацювали щонайменше вісім безпілотників. Внаслідок удару виникла пожежа в районі резервуарного парку та на виробничих потужностях станції.

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ЛВДС "Черкаси" є одним із ключових об'єктів системи "Транснефть – Урал". Станція забезпечує приймання, накопичення, зберігання та перекачування світлих нафтопродуктів з Уфимського нафтопереробного вузла до магістральних нафтопродуктопроводів. Через цей об'єкт щороку транспортується майже 2 мільйони тонн нафтопродуктів, а резервуарний парк налічує 27 резервуарів загальним об’ємом понад 385 тисяч кубічних метрів.

Фото: Соцмережі

Ураження таких об'єктів суттєво ускладнює логістику постачання нафтопродуктів у центральних і східних регіонах Росії, а також негативно впливає на функціонування системи транспортування пального, яка забезпечує потреби ВПК.

"СБУ працює по всій території Росії, і для окупанта більше не існує безпечних регіонів навіть у глибокому тилу. Ми послідовно знаходимо та знищуємо інфраструктуру, яка забезпечує армію ворога пальним, логістикою та ресурсами для війни. Кожен далекобійний удар змушує загарбника платити все вищу ціну за війну проти України", ‒ наголосив очільник спецслужби Євгеній Хмара.

Фото: Соцмережі

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