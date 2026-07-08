СБУ заявила про затримання «агента впливу», який намагався отримати керівну посаду в одній із держструктур

Під час обшуків у чоловіка вилучили російський паспорт і телефон із доказами співпраці з РФ.

Служба безпеки України повідомила про затримання агента російських спецслужб, який, за даними слідства, намагався отримати керівну посаду в одній із державних структур, щоб просувати вигідні Кремлю рішення та збирати інформацію про критичну інфраструктуру.

За інформацією СБУ, підозрюваний, який працював у сфері енергетики, також намагався організувати неофіційні переговори між представниками українських і російських спецслужб щодо умов так званої мирної угоди. Свої дії він, за даними СБУ, погоджував із російською воєнною розвідкою.

Під час обшуків у чоловіка вилучили російський паспорт і телефон із доказами співпраці з РФ, заявили в СБУ. Йому повідомили про підозру в державній зраді. Суд відправив його під варту без права внесення застави. За цією статтею йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.