Зеленський та Мелоні обговорили на саміті НАТО перспективи антибалістики в Європі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у межах саміту НАТО в Анкарі з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.
Зеленський розповів Мелоні, що ворог сьогодні вдарив балістикою і ударними безпілотниками. Унаслідок є щонайменше 5 загиблих у Києві, Харкові та Херсоні.
Політики обговорили перспективи спільної роботи в Європі над антибалістикою, щоб додати захисту всім – і Україні, і кожній країні.
“Говорили про потребу в додаткових ракетах до систем ППО, і дуже розраховуємо на підтримку. Італія завжди принципово допомагає захисту життя”, – сказав Зеленський.
Під час зустрічі було підтверджено тверде зобов’язання Італії підтримувати Україну до встановлення сталого миру, пише видання ANSA з посиланням на офіс Мелоні.
Мелоні також підтвердила, що Рим продовжуватиме надавати допомогу українському народу, з особливим акцентом на заходах щодо зміцнення стійкості енергетичної інфраструктури, яка серйозно постраждала від російських атак.
Читайте такожІталія не блокуватиме рішення НАТО про військову допомогу Україні на 2027 рік
- Зеленський в Анкарі сьогодні також зустрінеться з президентом Євроради Антоніу Коштою і конгресменами.
- На 14:30 запланована зустріч президента з американським колегою Дональдом Трампом.