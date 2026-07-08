Зеленський та Мелоні обговорили на саміті НАТО перспективи антибалістики в Європі

За словами президента, він говорив з очільницею італійського уряду про потребу в додаткових ракетах до систем ППО.

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся у межах саміту НАТО в Анкарі з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Зеленський розповів Мелоні, що ворог сьогодні вдарив балістикою і ударними безпілотниками. Унаслідок є щонайменше 5 загиблих у Києві, Харкові та Херсоні.

Політики обговорили перспективи спільної роботи в Європі над антибалістикою, щоб додати захисту всім – і Україні, і кожній країні.

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“Говорили про потребу в додаткових ракетах до систем ППО, і дуже розраховуємо на підтримку. Італія завжди принципово допомагає захисту життя”, – сказав Зеленський.

Під час зустрічі було підтверджено тверде зобов’язання Італії підтримувати Україну до встановлення сталого миру, пише видання ANSA з посиланням на офіс Мелоні.

Мелоні також підтвердила, що Рим продовжуватиме надавати допомогу українському народу, з особливим акцентом на заходах щодо зміцнення стійкості енергетичної інфраструктури, яка серйозно постраждала від російських атак.

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