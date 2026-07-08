Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський та Мелоні обговорили на саміті НАТО перспективи антибалістики в Європі

За словами президента, він говорив з очільницею італійського уряду про потребу в додаткових ракетах до систем ППО.

Зеленський та Мелоні обговорили на саміті НАТО перспективи антибалістики в Європі
Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні
Фото: Скріншот

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у межах саміту НАТО в Анкарі з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні

Зеленський розповів Мелоні, що ворог сьогодні вдарив балістикою і ударними безпілотниками. Унаслідок є щонайменше 5 загиблих у Києві, Харкові та Херсоні. 

Політики обговорили перспективи спільної роботи в Європі над антибалістикою, щоб додати захисту всім – і Україні, і кожній країні.

Реклама

“Говорили про потребу в додаткових ракетах до систем ППО, і дуже розраховуємо на підтримку. Італія завжди принципово допомагає захисту життя”, – сказав Зеленський.

Під час зустрічі було підтверджено тверде зобов’язання Італії підтримувати Україну до встановлення сталого миру, пише видання ANSA з посиланням на офіс Мелоні.

Мелоні також підтвердила, що Рим продовжуватиме надавати допомогу українському народу, з особливим акцентом на заходах щодо зміцнення стійкості енергетичної інфраструктури, яка серйозно постраждала від російських атак.

Читайте такожІталія не блокуватиме рішення НАТО про військову допомогу Україні на 2027 рік

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies