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Сили безпілотних систем заявили, що уразили ще 9 танкерів тіньового флоту РФ в Азовському морі.

“Птахи СБС відпрацювали +9 танкерів тіньового флоту рф за ніч 8 липня у Азовському морі”, – написав вранці 8 липня командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

За його даними, уражено 21 одиницю суден протягом 72 годин: 19 танкерів тіньового флоту, 1 сухогруз і 1 паром у Керчі.

Крім того, протягом ночі в Криму та південній частині тимчасово окупованої території уражено 53 військові цілі.

Протягом ночі відпрацьовано +6 електропідстанцій (всього рівно 50 енерговузлів протягом 01-08 липня) та інші обʼєкти.