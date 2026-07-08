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​У Херсоні росіяни знову атакували дроном маршрутку: є загибла та поранені

Всіх постраждалих доставили до лікарні.

​У Херсоні росіяни знову атакували дроном маршрутку: є загибла та поранені
наслідки атаки РФ на маршрутку в Херсоні (архівне фото)
Фото: Олександр Прокудін

Росіяни вранці 8 липня атакували безпілотником маршрутку в Корабельному районі Херсона. В результаті загинула одна людина, є поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. 

"За попередньою інформацією, внаслідок атаки ворожого безпілотника на маршрутне таксі близько 7:00 у Корабельному районі травми, несумісні з життям, отримала жінка. Її особу наразі встановлюють відповідні служби”, - ідеться у повідомленні. 

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Один поранений перебуває у тяжкому стані. Лікарі борються за його життя.

Водій автобуса дістав контузію. Транспортний засіб зазнав значних пошкоджень. 

Згодом Шанько повідомив, що до лікарні доправили ще п'ятьох потерпілих. 40-річна жінка та чоловіки віком 46, 55 і 57 років, попередньо, отримали мінно-вибухові травми. У 47-річної жінки - контузія, мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

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