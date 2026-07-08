Гідрометцентр: в середу в Україні прогнозуються короткочасні дощі, грози та шквали

В середу, 8 липня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, місцями з градом і шквалами. Надходитиме прохолодніше повітря із заходу, що буде відчутніше, особливо вдень, у західних, Вінницькій та більшості північних областей.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Укргідрометцентр в Facebook

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"Короткочасні дощі, вдень, крім заходу та крайнього сходу, грози, у південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; лише у південно-східній частині вночі без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень у західних та північних областях пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 14-19°; вдень 24-29°, у західних, Вінницькій та більшості північних областей 19-24°.

На Київщині та в Києві короткочасні дощі та грози.Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря по області вночі 14-19°, вдень 19-24°; у Києві вночі 16-18°, вдень 20-22°.