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ОПУ: Україна уклала вже дев’ять "дронових угод"

Остання – із Данією.

ОПУ: Україна уклала вже дев’ять "дронових угод"
підписання "дронової угоди" з Данією 7 липня 2026 року
Фото: ОПУ

Кількість drone deal, які уклала Україна, зросла до девʼяти.

Про це ідеться на сайті Президента України.

Три угоди вдалося укласти 7 липня, коли триває саміт НАТО в Анкарі. Робота ще із близько 20 країнами перебуває на різних стадіях переговорів.

«Drone Deal поєднує безпекову допомогу, фінансування спільного виробництва, локалізацію, передачу технологій, кіберспівпрацю, захист критичної інфраструктури та інші стратегічні проєкти. Україна ділиться досвідом, технологіями та виробничими спроможностями з тими, хто разом із нами будує нову архітектуру безпеки Європи. Drone Deal дає українській оборонній промисловості спільні виробництва та доступ до нових ринків через офіційні механізми держав-партнерів», - пояснили в ОПУ.

  • 7 липня стало відомо, що «дронові угоди» наша держава підписала з Естонією, Нідерландами і Данією.

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Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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