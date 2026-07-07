Кількість drone deal, які уклала Україна, зросла до девʼяти.

Про це ідеться на сайті Президента України.

Три угоди вдалося укласти 7 липня, коли триває саміт НАТО в Анкарі. Робота ще із близько 20 країнами перебуває на різних стадіях переговорів.

«Drone Deal поєднує безпекову допомогу, фінансування спільного виробництва, локалізацію, передачу технологій, кіберспівпрацю, захист критичної інфраструктури та інші стратегічні проєкти. Україна ділиться досвідом, технологіями та виробничими спроможностями з тими, хто разом із нами будує нову архітектуру безпеки Європи. Drone Deal дає українській оборонній промисловості спільні виробництва та доступ до нових ринків через офіційні механізми держав-партнерів», - пояснили в ОПУ.