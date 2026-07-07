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Понад 40 разів упродовж дня ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбою. П’ятеро людей дістали поранень. Серед них – дитина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині постраждали райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська і Томаківська громади. Пошкоджені інфраструктура, заправка, багатоквартирні будинки, автівки.

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Постраждали п’ятеро людей. Це 32-річний та 48-річний чоловіки, жінки 18 і 73 років й 9-річний хлопчик. Усі лікуватимуться амбулаторно.

У Кам’янському районі ворог бив по П’ятихатській громаді. Понівечена інфраструктура.

У Синельниківському районі противник поцілив по Межівській та Васильківській громадах. Сталися пожежі, пошкоджений приватний будинок.

На Криворіжжі під ударом була Грушівська громада.