Понад 40 разів упродовж дня ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбою. П’ятеро людей дістали поранень. Серед них – дитина.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
На Нікопольщині постраждали райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська і Томаківська громади. Пошкоджені інфраструктура, заправка, багатоквартирні будинки, автівки.
Постраждали п’ятеро людей. Це 32-річний та 48-річний чоловіки, жінки 18 і 73 років й 9-річний хлопчик. Усі лікуватимуться амбулаторно.
У Кам’янському районі ворог бив по П’ятихатській громаді. Понівечена інфраструктура.
У Синельниківському районі противник поцілив по Межівській та Васильківській громадах. Сталися пожежі, пошкоджений приватний будинок.
На Криворіжжі під ударом була Грушівська громада.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала понад 10 разів Дніпропетровську область. Постраждали шість районів. Ворог бив безпілотниками, артилерією та авіабомбою.