Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: є жертви, постраждалі і руйнування (оновлено)

Після реактивних БпЛА ворог застосовав ракетне озброєння, а після ракетної атаки все ще летять дрони.

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Близько 2 години ночі росіяни розпочали новий етап масованої комбінованої атаки на Київ, застосувавши після ударних безпілотників ракети. Станом на 6:18 ранку кількість поранених зросла до 34, п'ятеро людей загинули, повідомив мер Віталій Кличко. 32 людей довелося госпіталізувати.

За інформацією моніторингових каналів, було застосовано балістику та "Циркони" з Брянської та Курської областей. Повітряні Сили підтвердили запуск "Калібрів".

«Наразі відомо про 28 локацій по всьому місту, що постраждали внаслідок обстрілу. Переважно це житлова забудова та об’єкти цивільної інфраструктури. росіяни – терористи», – написав голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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Після першої хвилі атаки із застосуванням БпЛА у Києві палав готель у Шевченківському районі. За інформацією ДСНС, сталася пожежа спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами зафіксовані руйнування 5-поверхівки, займання в житловій 5-поверхівці на площі 300 кв. м, а також в 3-поверховій нежитловій будівлі.

«Дарницький район: часткові руйнування житлових 5-поверхівки, 9-поверхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків», – розповіли рятувальники.

Фото: ДСНС України в Facebook Пошкодження в Києві

В Голосіївському районі була пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки. У Деснянському є ушкодження багатоповерхівки.

Печерський район: руйнування житлової 9-поверхівки, а також пожежа в межах 1 та 2 поверхів на площі 200 кв. м. Тут надзвичайники врятували людину.

В Оболонському була пожежа на території складського майданчика, звідки до найближчого пожежного підрозділу люди принесли постраждалого: йому рятувальники надають першу домедичну допомогу.

«Святошинський район: пошкоджені 2 приватних житлових будинки», – повідомили в ДСНС.

Після ракет Росія продовжила бити дронами. Станом на 5:24 загроза триває.