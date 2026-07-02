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Окупанти атакували автозаправку в Харкові: троє людей постраждали

Ворожий дрон влучив у заправну колонку, виникла пожежа.

Окупанти атакували автозаправку в Харкові: троє людей постраждали
Фото: Пресслужба Національної поліції

Окупанти атакували автозаправну станцію в Київському районі Харкова: є постраждалі.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Внаслідок удару постраждали троє людей, які перебували в автівці: 37-річний чоловік, 36-річна жінка та дівчинка 7 років. Їх госпіталізували.

На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно вдалось ліквідувати. 

Пошкоджено фасад будівлі автозаправної станції, паливороздавальну колонку, автомобіль. 

  • Двоє мешканців Харківщини загинули, і ще 48 постраждали через атаки РФ. Серед постраждалих є 5 дітей.
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