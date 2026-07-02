Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Україна готова до переговорів, але Путін фізично боїться зустрічатися

Президент назвав "брехнею" розмови Путіна про Крим і схід України.

Зеленський: Україна готова до переговорів, але Путін фізично боїться зустрічатися
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна відкрита та готова до перемовин із Росією, однак Владімір Путін фізично боїться зустрічатися.

Про це Зеленський сказав журналістам на місці російського удару у Дарницькому районі Києва, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми відкриті, ми готові зустрічатися. Він (Путін, - ред.) фізично боїться зустрічатися", – зазначив він.

Президент назвав "брехнею" розмови Путіна про Крим і схід України, оскільки він там не був, та "знає це з доповідей його офіцерів, команд".

"Безумовно, він у більшості з цих міст, селищ, які вони тимчасово окупували, – не бував, як і вся його свора. І тому він бореться за те, щоб показати, що він перемагає. Йому треба продати своєму суспільству перемогу. Перемоги немає", – наголосив Зеленський.

Раніше Зеленський висловив сподівання на відновлення переговорного процесу щодо завершення війни РФ проти України. Однак, формат майбутніх перемовин наразі залишається невизначеним.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies