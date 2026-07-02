Зеленський: Україна готова до переговорів, але Путін фізично боїться зустрічатися

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна відкрита та готова до перемовин із Росією, однак Владімір Путін фізично боїться зустрічатися.

Про це Зеленський сказав журналістам на місці російського удару у Дарницькому районі Києва, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми відкриті, ми готові зустрічатися. Він (Путін, - ред.) фізично боїться зустрічатися", – зазначив він.

Президент назвав "брехнею" розмови Путіна про Крим і схід України, оскільки він там не був, та "знає це з доповідей його офіцерів, команд".

"Безумовно, він у більшості з цих міст, селищ, які вони тимчасово окупували, – не бував, як і вся його свора. І тому він бореться за те, щоб показати, що він перемагає. Йому треба продати своєму суспільству перемогу. Перемоги немає", – наголосив Зеленський.

Раніше Зеленський висловив сподівання на відновлення переговорного процесу щодо завершення війни РФ проти України. Однак, формат майбутніх перемовин наразі залишається невизначеним.