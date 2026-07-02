За процесуального керівництва прокурорів Київська обласна прокуратура повідомлено про підозру 70-річному чоловіку, який, за даними слідства, організував замах на вбивство колишньої дружини.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Підозрюваний прожив із жінкою 33 роки та мав із нею двох спільних синів. Після розлучення між ними виник конфлікт через майно та особисті неприязні стосунки. За даними слідства, чоловік вирішив замовити вбивство колишньої дружини за 10 000 доларів США", - йдеться в повідомленні.

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Чоловік передав "виконавцю" 5 000 доларів завдатку, фото потерпілої, її адресу і власноруч намальовану схему будинку. Також він просив підробити заповіт жінки, щоб після її смерті заволодіти майном, яке суд залишив за нею після розлучення. За це він обіцяв ще 3 000 доларів.

Правоохоронці попередили вбивство. Злочин було імітовано за допомогою професійного гриму, а підозрюваному надіслали інсценовані фото.

Фото: Офіс генпрокурора Грим

Фото: Офіс генпрокурора

Повіривши, що замовлення виконано, чоловік передав другу частину грошей - ще 5 000 доларів. Після цього його затримали. Жінка не постраждала.

Чоловіку інкриміновано організацію закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та на замовлення. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.