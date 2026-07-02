Справу експрокурора Кулика скерували до суду

Прокурор скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника департаменту Генеральної прокуратури Костянтина Кулика, який переховується від слідства.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Кулика викрили на сприянні одному з керівників ДФС у зловживаннях, що призвели до багатомільйонних збитків бюджету.
Встановлено, що в 2014-2016 роках АТ "Ощадбанк" оскаржив у ДФС рішення про стягнення податків. Перший заступник голови ДФС Сергій Білан мав розглянути скаргу, але не зробив цього у встановлений строк. По суті, цим він підіграв інтересам підприємства, адже скарга тоді задовольняється автоматично. Це відбулося за пособництва Кулика. Він, як вважає слідство, створив видимість, що підписати рішення неможливо, зокрема в останній день строку розгляду скарги витребував усі матеріали перевірки скаржника.
Як наслідок, Білан отримав формальну причину заявити, що не може ухвалити рішення за скаргою через відсутність документів.
Білан був першим заступником тодішнього голови ДФС Романа Насірова. Він уклав угоду про винуватість, яку ВАКС згодом затвердив. Вирок є засекреченим, але не виключено, що за умовами угоди Білан згодився надати викривальні покази стосовно Кулика.
Щодо Кулика здійснювалося спеціальне досудове розслідування, оскільки він переховується за кордоном. У березні 2026 ВАКС заочно його заарештував.
Кулик - перший посадовець в Україні, якого звинуватили в незаконному збагаченні у 2015 році. Однак його не було засуджено, оскільки у лютому 2019 року КСУ визнав неконституційною ст. 368-2 КК України, за якою його обвинувачували.
- Нагадаємо, в 2016 році Кулику висунули звинувачення в незаконному збагаченні й незабаром перевели з військової прокуратури на пост начальника міжнародного відділу ГПУ.
- На цій посаді Кулик почав займатися справою Burisma і Хантера Байдена. Саме він підготував досьє зі звинуваченнями проти Хантера Байдена, де йшлося про наявність доказів корупції, спрямованої на особисте збагачення його батька Джо Байдена.
- Також Кулик у березні 2017 року уклав з ексдиректором курченківської компанії "Газ України-2020" Аркадієм Кашкіним угоду про визнання провини. Її результатом стала конфіскація до держбюджету $1,5 млрд, що належали оточенню Віктора Януковича. У зв'язку з цим у квітні 2017 року генпрокурор Юрій Луценко назвав Кулика ефективним співробітником.
- У квітні 2019 року Кулик просив Юрія Луценка відкрити кримінальне провадження проти заступника генпрокурора Євгена Єніна щодо його сприяння учасникам організованої злочинної групи бізнесмена Сергія Курченка. У цій справі Кулик виніс повідомлення про підозру ексглаві Адміністрації президента Борису Ложкіну, заступнику голови Адміністрації Олексію Філатову й ексголові Нацбанку Валерії Гонтаревій. Тоді в ГПУ заявили, що прокурор Кулик неправомірно оголосив підозру, оскільки "зазначені особи не вважаються підозрюваними".
- У листопаді 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Кулика за непроходження атестації.