Справу експрокурора Кулика скерували до суду

Прокурор скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника департаменту Генеральної прокуратури Костянтина Кулика, який переховується від слідства.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Кулика викрили на сприянні одному з керівників ДФС у зловживаннях, що призвели до багатомільйонних збитків бюджету.

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Встановлено, що в 2014-2016 роках АТ "Ощадбанк" оскаржив у ДФС рішення про стягнення податків. Перший заступник голови ДФС Сергій Білан мав розглянути скаргу, але не зробив цього у встановлений строк. По суті, цим він підіграв інтересам підприємства, адже скарга тоді задовольняється автоматично. Це відбулося за пособництва Кулика. Він, як вважає слідство, створив видимість, що підписати рішення неможливо, зокрема в останній день строку розгляду скарги витребував усі матеріали перевірки скаржника.

Як наслідок, Білан отримав формальну причину заявити, що не може ухвалити рішення за скаргою через відсутність документів.

Білан був першим заступником тодішнього голови ДФС Романа Насірова. Він уклав угоду про винуватість, яку ВАКС згодом затвердив. Вирок є засекреченим, але не виключено, що за умовами угоди Білан згодився надати викривальні покази стосовно Кулика.

Щодо Кулика здійснювалося спеціальне досудове розслідування, оскільки він переховується за кордоном. У березні 2026 ВАКС заочно його заарештував.

Кулик - перший посадовець в Україні, якого звинуватили в незаконному збагаченні у 2015 році. Однак його не було засуджено, оскільки у лютому 2019 року КСУ визнав неконституційною ст. 368-2 КК України, за якою його обвинувачували.