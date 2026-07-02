Українські дрони F-drones відібрали на наступний етап конкурсу Пентагону

Після перемоги з дроном F-Drones у першому раунді UDD Tech відібрано до другого етапу «дронового» конкурсу Пентагону

Американська компанія UDD Tech Corp, яка за підсумками першого раунду конкурсу Пентагону Drone Dominance отримала замовлення на 2 000 українських дронів виробництва F-Drones, пройшла відбір до другого етапу програми — Gauntlet II. Список компаній, що продовжують участь, опубліковано на офіційному сайті DroneDominance.mil.

Відбір відбувся за результатами кваліфікаційного етапу на полігоні Кемп-Грейлінг у штаті Мічиган, де 49 компаній випробували 79 безпілотних систем у сценаріях далекобійних ударів та дій у міській забудові. До самого Gauntlet II, який стартує наприкінці літа, допущено 19 учасників.

UDD Tech закріпилася в програмі ще на першому етапі. У «Гаунтлеті», що пройшов у лютому на базі Форт-Беннінг (Джорджія), компанія представляла ударний FPV-дрон F10 від українського виробника F-Drones — платформу з понад трирічним досвідом бойового застосування в Україні — і посіла шосте місце серед 25 учасників. Це дозволило їй увійти до одинадцяти переможців: Пентагон замовив 2 000 українських дронів у межах прототип-контракту.

На тлі перемоги в першому раунді компанія UDD Tech Corp оголосила про будівництво складального виробництва в місті Голланд, штат Огайо, — інвестиція $18,4 млн зі створенням щонайменше 300 робочих місць.

Ставки другого раунду зростають: Пентагон планує замовити ще 60 тисяч дронів у вересні, а кожен учасник Gauntlet II має привезти на випробування 120 апаратів. Конкурс розширюється на нічні операції та складніші міські й закриті середовища, а змагання відбуватимуться у двох категоріях — далекобійні ударні системи (до 20 км) та дрони для ближнього бою в приміщеннях. Поле конкурентів також посилилося: до змагань уперше долучилися великі американські гравці, зокрема AeroVironment.

Drone Dominance Program — дворічна ініціатива Міністерства війни США вартістю $1,1 млрд, за якою до 2027 року планується закупити понад 200 тисяч недорогих ударних дронів американського виробництва. Результати кожного етапу публікуються на відкритому лідерборді DroneDominance.mil.