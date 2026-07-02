Росіяни вранці атакували Шевченкове на Харківщині. Загинув чоловік, є постраждалі

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьгодні вранці, 2 липня, російська армія атакувала селище Шевченкове у Харківській області. Загинув чоловік, ще пʼятеро людей поранені.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні вранці ворог атакував КАБ селище Шевченкове. Внаслідок цього удару загинув 76-річний чоловік», – повідомив він.

Постраждали 70-річний і 52-річний чоловіки, вони зазнали вибухових поранень, у 47-річної і 52-річної жінок та 41-річного чоловіка – гостра реакція на стрес. Медики надають їм необхідну допомогу.

Пошкоджений приватний будинок. Триває ліквідація наслідків обстрілу.