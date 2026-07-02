Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вранці атакували Шевченкове на Харківщині. Загинув чоловік, є постраждалі

Ворог вдарив КАБом. 

Росіяни вранці атакували Шевченкове на Харківщині. Загинув чоловік, є постраждалі
Наслідки російського обстрілу на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Сьгодні вранці, 2 липня, російська армія атакувала селище Шевченкове у Харківській області. Загинув чоловік, ще пʼятеро людей поранені. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

«Сьогодні вранці ворог атакував КАБ селище Шевченкове. Внаслідок цього удару загинув 76-річний чоловік», – повідомив він. 

Постраждали 70-річний і 52-річний чоловіки, вони зазнали вибухових поранень, у 47-річної і 52-річної жінок та 41-річного чоловіка – гостра реакція на стрес. Медики надають їм необхідну допомогу. 

Пошкоджений приватний будинок. Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies