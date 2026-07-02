Вночі під час російського обстрілу у київському метро перебувала рекордна за роки кількість людей

Під час повітряної тривоги 46 підземних станцій працюють у режимі укриття.

У ніч на 2 липня під час масованого обстрілу столиці на станціях метрополітену перебували 52 500 людей, зокрема майже 4 500 дітей.

Про це йдеться у дописі Київського метрополітену у Фейсбуці.

Це найбільша кількість людей в метрополітені під час нічної повітряної тривоги за останні роки.

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Під час повітряної тривоги 46 підземних станцій працюють у режимі укриття. На вхід відкриті усі вестибюлі.

У метро нагадують, що якщо плануєте залишитися на станції на ніч, то варто прийти до її закриття на вхід, повідомити працівників та поліцію про те, що ви бажаєте лишитися на всю ніч, і спуститися на платформу. Де краще розміститися, підкажуть працівники станції.

Прохід здійснюється на загальних умовах, якщо в місті не оголошено повітряну тривогу.

Для безпечного та комфорнішого перебування на станції варто мати при собі:

теплі речі, ковдри та каремати;

персональні ліки та пляшку води;

засоби гігієни (вологі й сухі серветки);

для власників домашніх тварин – пелюшки та пакетики.

Зазвичай на центральних станціях під час повітряної тривоги перебуває менша кількість людей, тому радять за можливості, скористатися ними під час небезпеки.

Також у комунальному підприємстві просять з розумінням ставитися до працівників метро.