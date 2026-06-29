Києву не вистачає 800 млн грн на відновлення після останніх атак

Сума додаткового фінансування, якого потребують райони Києва для відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок атак Росії в 2026 році, вже перебільшила 800 млн грн. Таку інформацію надали райдержадміністрації столиці у відповідь на запит інтернет-видання LB.ua. В цю суму входять відновлювальні роботи щодо житлових будинків, закладів освіти і інших соціальних закладів, які перебувають в управлінні районів. Йдеться виключно про часткові ремонти, фасади, вікна. Відбудова будинків, які були повністю зруйновані внаслідок ударів, – це ще окремі додаткові кошти, які будуть обраховані пізніше.
Наразі найбільшу потребу в додатковому фінансуванні має Подільський район Києва: тут обсяг додаткової потреби складає 314,66 млн грн (для порівняння: в бюджеті на цей рядок було закладено 125,8 млн грн).
Наступним за обсягом збитків іде Шевченківський район: додаткова потреба в фінансуванні об'єктів, пошкоджених протягом травня-червня, складає тут 175,5 млн грн.
Святошинський район Києва має потребу в додатковому фінансуванні обсягом 158,6 млн грн.
Дарницький район потребує додатково 100,85 млн грн (дані станом на 22.06.2026, після цього район знову зазнав суттєвих пошкоджень в ніч на 28 червня).
Оболонський район повідомив, що має додаткову потребу в фінансуванні розміром 26,9 млн грн.
Солом'янський район потребує додатково 21 млн грн, Дніпровський – 5 млн грн. Голосіївський – 1,3 млн грн.
Печерська і Деснянська райдержадімінстрації повідомили, що в них ще тривають обстеження об'єктів і визначення обсягу додаткового фінансування.
Читайте такожЗ початку повномасштабного вторгнення РФ у Києві загалом пошкоджено 3578 будинків
Таким чином, станом на кінець червня, загальна сума вже обрахованого додаткового фінансування на відновлення житлових будинків і закладів освіти в Києві сягає 803 млн грн . Для порівняння – в бюджеті 2026 року на потреби районів з відновлення будинків внаслідок атак було закладено 1,1 млрд.
Нагадаємо, внаслідок атаки РФ на Києв 15 червня були зафіксовані ураження на 50 локаціях в столиці. Серед об'єктів, уражених росіянами, - Успенський собор Києво-печерської лаври, мистецький Арсенал, кіностудія імені Довженка.