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Києву не вистачає 800 млн грн на відновлення після останніх атак

В травні і червні цього року Київ пережив серію масованих ракетно-дронових атак РФ. Ворог руйнував наші собори, мистецькі центри, музеї, кіностудії і підприємства. За масштабом ураження знакових для всіх українців об'єктів, менш помітними були пошкодження житлових будинків і соціальних закладів в кількох районах столиці. Райони ще підраховують збитки, завдані ударами, і вже зараз відомо, що на ремонти потрібно майже вдвічі більше від сум, закладених в бюджеті на поточний рік.

Сума додаткового фінансування, якого потребують райони Києва для відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок атак Росії в 2026 році, вже перебільшила 800 млн грн. Таку інформацію надали райдержадміністрації столиці у відповідь на запит інтернет-видання LB.ua. В цю суму входять відновлювальні роботи щодо житлових будинків, закладів освіти і інших соціальних закладів, які перебувають в управлінні районів. Йдеться виключно про часткові ремонти, фасади, вікна. Відбудова будинків, які були повністю зруйновані внаслідок ударів, – це ще окремі додаткові кошти, які будуть обраховані пізніше.

Наразі найбільшу потребу в додатковому фінансуванні має Подільський район Києва: тут обсяг додаткової потреби складає 314,66 млн грн (для порівняння: в бюджеті на цей рядок було закладено 125,8 млн грн).

Наслідки обстрілу Подільського району Києва, 2 червня
Фото: Зоряна Стельмах
Наслідки обстрілу Подільського району Києва, 2 червня
Наслідки обстрілу Подільського району Києва, 2 червня
Фото: Зоряна Стельмах
Наслідки обстрілу Подільського району Києва, 2 червня
Наслідки обстрілу Подільського району Києва, 2 червня
Фото: Зоряна Стельмах
Наслідки обстрілу Подільського району Києва, 2 червня
Наслідки обстрілу Подільського району Києва, 2 червня
Фото: Зоряна Стельмах
Наслідки обстрілу Подільського району Києва, 2 червня
Наслідки обстрілу Подільського району Києва, 2 червня
Фото: Зоряна Стельмах
Наслідки обстрілу Подільського району Києва, 2 червня
Наслідки влучання у багатоповерхвку у Подільському районі Києва, 16 квітня 2026
Фото: Зоряна Стельмах
Наслідки влучання у багатоповерхвку у Подільському районі Києва, 16 квітня 2026

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Наступним за обсягом збитків іде Шевченківський район: додаткова потреба в фінансуванні об'єктів, пошкоджених протягом травня-червня, складає тут 175,5 млн грн. 

Житловий будинок у Шевченківському районі, який постраждав внаслідок масованої ворожої атаки
Фото: facebook/Олександр Сазанович
Житловий будинок у Шевченківському районі, який постраждав внаслідок масованої ворожої атаки

Наслідки удару по Шевченківському районі Києва, 24 квітня
Фото: Зоряна Стельмах
Наслідки удару по Шевченківському районі Києва, 24 квітня

Святошинський район Києва має потребу в додатковому фінансуванні обсягом 158,6 млн грн. 

Робота комунальних служб на локаціях у Святошинському районі Києва, які постраждали внаслідок російської атаки 2 червня
Фото: facebook/Georgii Zantaraia
Робота комунальних служб на локаціях у Святошинському районі Києва, які постраждали внаслідок російської атаки 2 червня

Дарницький район потребує додатково 100,85 млн грн (дані станом на 22.06.2026, після цього район знову зазнав суттєвих пошкоджень в ніч на 28 червня). 

Наслідки обстрілу по вул. Зрошувальна , Дарницький район Києва
Фото: facebook/Олександр Ковтунов
Наслідки обстрілу по вул. Зрошувальна , Дарницький район Києва

Оболонський район повідомив, що має додаткову потребу в фінансуванні розміром 26,9 млн грн. 

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Солом'янський район потребує додатково 21 млн грн, Дніпровський5 млн грн. Голосіївський1,3 млн грн. 

Наслідки атаки РФ на Солом'янський район Києва.
Фото: Зоряна Стельмах
Наслідки атаки РФ на Солом'янський район Києва.

Печерська і Деснянська райдержадімінстрації повідомили, що в них ще тривають обстеження об'єктів і визначення обсягу додаткового фінансування. 

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Таким чином, станом на кінець червня, загальна сума вже обрахованого додаткового фінансування на відновлення житлових будинків і закладів освіти в Києві сягає 803 млн грн . Для порівняння – в бюджеті 2026 року на потреби районів з відновлення будинків внаслідок атак було закладено 1,1 млрд. 

Нагадаємо, внаслідок атаки РФ на Києв 15 червня були зафіксовані ураження на 50 локаціях в столиці. Серед об'єктів, уражених росіянами, - Успенський собор Києво-печерської лаври, мистецький Арсенал, кіностудія імені Довженка. 

Леся ПадалкаЛеся Падалка, журналістка
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