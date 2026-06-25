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У Києві з 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним, але зі знижкою 75%

Придбати пільговий проїзний можна, серед іншого, у застосунку Київ Цифровий.

У Києві з 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним, але зі знижкою 75%
Фото: КМДА

У Києві на час канікул із 1 липня до 31 серпня для школярів діятиме 75% знижка на проїзні квитки, повідомляє КМДА. 

Придбати пільговий проїзний можна:

  • у застосунку Київ Цифровий;
  • у терміналах самообслуговування;
  • на сайті КП «ГІОЦ»;
  • у застосунку EasyPay.

Для учнів денної форми навчання доступні такі варіанти пільгових проїзних:

  • 325 грн – безлімітний проїзний на місяць;
  • 162,50 грн – безлімітний проїзний на другу половину місяця;
  • 72,50 грн – проїзний на 46 поїздок на місяць;
  • 97,50 грн – проїзний на 62 поїздки на місяць;
  • 143,75 грн – проїзний на 92 поїздки на місяць;
  • 192,50 грн – проїзний на 124 поїздки на місяць.

Школярі також можуть придбати разові поїздки на учнівський квиток, однак у такому випадку знижка 75% не застосовується.

Також із 1 липня до 31 серпня буде призупинено право на безоплатний проїзд курсантів вищих військових навчальних закладів, які користуються цією пільгою протягом навчального року.

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