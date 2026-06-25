У Києві з 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним, але зі знижкою 75%

У Києві на час канікул із 1 липня до 31 серпня для школярів діятиме 75% знижка на проїзні квитки, повідомляє КМДА.
Придбати пільговий проїзний можна:
- у застосунку Київ Цифровий;
- у терміналах самообслуговування;
- на сайті КП «ГІОЦ»;
- у застосунку EasyPay.
Для учнів денної форми навчання доступні такі варіанти пільгових проїзних:
- 325 грн – безлімітний проїзний на місяць;
- 162,50 грн – безлімітний проїзний на другу половину місяця;
- 72,50 грн – проїзний на 46 поїздок на місяць;
- 97,50 грн – проїзний на 62 поїздки на місяць;
- 143,75 грн – проїзний на 92 поїздки на місяць;
- 192,50 грн – проїзний на 124 поїздки на місяць.
Школярі також можуть придбати разові поїздки на учнівський квиток, однак у такому випадку знижка 75% не застосовується.
Також із 1 липня до 31 серпня буде призупинено право на безоплатний проїзд курсантів вищих військових навчальних закладів, які користуються цією пільгою протягом навчального року.