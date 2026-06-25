У Києві з 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним, але зі знижкою 75%

Придбати пільговий проїзний можна, серед іншого, у застосунку Київ Цифровий.

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У Києві на час канікул із 1 липня до 31 серпня для школярів діятиме 75% знижка на проїзні квитки, повідомляє КМДА.

Придбати пільговий проїзний можна:

у застосунку Київ Цифровий;

у терміналах самообслуговування;

на сайті КП «ГІОЦ»;

у застосунку EasyPay.

Для учнів денної форми навчання доступні такі варіанти пільгових проїзних:

325 грн – безлімітний проїзний на місяць;

162,50 грн – безлімітний проїзний на другу половину місяця;

72,50 грн – проїзний на 46 поїздок на місяць;

97,50 грн – проїзний на 62 поїздки на місяць;

143,75 грн – проїзний на 92 поїздки на місяць;

192,50 грн – проїзний на 124 поїздки на місяць.

Школярі також можуть придбати разові поїздки на учнівський квиток, однак у такому випадку знижка 75% не застосовується.

Також із 1 липня до 31 серпня буде призупинено право на безоплатний проїзд курсантів вищих військових навчальних закладів, які користуються цією пільгою протягом навчального року.